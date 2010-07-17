به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید کاسان" یکی از هنرمندانی است که پرتره های ظریف و زیبایی را از مدلهای اجتماعی خلق می کند در حالی که به جای قلم مو از انگشت دستانش و به جای بوم نقاشی از آی - پد مشهور شرکت اپل استفاده می کند. وی از نرم افزار پنج دلاری قلم مو (Brushes) برای کشیدن پرتره مدلهای خود استفاده می کند.

هنر صفحات لمسی پدیده ای کاملا جدید نیست اما قطعا در حال بهبود و زیباتر شدن است. انتظار نمی رود صفحات لمسی به این زودی به طور کامل جایگزین قلم موها و مدادهای نقاشی و طراحی شوند اما می توان انتظار داشت هنر لمسی روزی به عنوان ژانر هنری قابل قبولی شناخته شده و مورد توجه قرار گیرد.

"کاسان" برای کشین آثارش از افراد غریبه و مدلهای زنده استفاده کرده و برای کشیدن پرتره هر یک آنها حدودا سه ساعت زمان صرف می کند.

پرتره های "کاسان" به تابلوهای رنگ روغنی شباهت دارند که می توان آنها را در هر گالری نقاشی یافت با این تفاوت که آثار او نقاشی های انگشتی هستند که بر بومی الکترونیک به نام آی - پد رسم شده اند.