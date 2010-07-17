در حمله مردان مسلح به شیعیان پاکستان 18 نفر به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مردان مسلح با حمله به دو دستگاه مینی بوس حاملان شیعیان پاکستانی که عازم پیشاور بودند 18 نفر از آنها را به شهادت رساندند.

بر اساس این گزارش، شش نفر از این افراد در همان زمان به شهادت رسیدند و 12 نفر بقیه در هنگام انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

در میان شهدای این حادثه هشت زن و یک کودک به چشم می خورد.

این حادثه چهار مجروح نیز داشته که حال دو نفر از آنها وخیم اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، این حمله در مناطق قبیله نشین پاکستان که شبه نظامیان در آن حضور گسترده ای دارند رخ داده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

این حمله در حالی رخ داد که جمعه هفته گذشته نیز در جریان عملیاتی تروریستی در پیشاور پاکستان 105 نفر کشته شده بودند.