گاردين: رسوايي شكنجه نظاميان آمريكايي به شمال عراق هم رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه گاردين، اظهارات درباره اين موضوع كه سربازان آمريكايي هر روز با بازداشت شدگان رفتارنامناسبي دارند و آنها را شكنجه مي كنند دريك شهرديگرعراق نيز پيدا شده و همين موضوع ترس از ايجاد ابوغريبي همچون بغداد را بار ديگر دامن زده است.



طبق بيانيه اي كه به دست گاردين رسيد، سربازان آمريكايي درشهرماسول در شمال عراق بازداشت شدگان را مي زنند و مورد شكنجه قرار مي دهند و آنان را تهديد به آزارهاي جنسي و همچنين گوش دادن به موزيك هاي بلند غربي مي كنند.



وكلايي كه اين ادعاها را بررسي مي كنند جزييات اين موضوع را براي پنتاگون و همچنين وزارت دفاع انگليس ارسال كرده اند تا دستورات لازم دراين زمينه را براي برخوردهاي موثردريافت كنند.



گاردين در ادامه مي افزايد اگرچه ادعاهاي مربوط به ابوغريب و زندان هاي بصره طبق بندي شده و مستند بودند اما ادعا درباره شكنجه در شمال عراق به طور جسته و گريخته است و تاكنون بروزچنداني نداشته است.



در پايان اين روزنامه تاكيد كرده است كه ادعاهاي مذكور از سوي عراقي هايي اعلام شده كه در موصل بازداشت شده بودند.





کد مطلب 111793