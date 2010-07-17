قهرمانان مسابقات کاراته و فوتبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت های کاراته پسران نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی تیم تهران به مقام نخست دست یافت. تیم همدان دوم شد و عنوان سوم مشترک نیز از آن تیمهای مرکزی و هرمزگان شد. این مسابقات به مدت 5 روز در استان قزوین پیگیری شد و در پایان برترینهای بخش انفرادی نیز معرفی شدند.
شهرستانهای استان تهران قهرمان مسابقات کاراته دختران شد
مسابقات کاراته دختران (دوره ابتدایی) نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی با قهرمانی تیم شهرستانهای استان تهران و نایب قهرمانی تهران به پایان رسید. در پایان این مسابقات که در همدان جریان داشت تیمهای میزبان و کرمان نیز به عنوان مشترک سومی دست یافتند. در چارچوب این رقابتها برترینهای بخش انفرادی نیز معرفی شدند.
تهران صاب عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال شد
عنوان نخست مسابقات فوتبال(دوره راهنمایی) در نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی به تیم تهران تعلق گرفت. شهرستانهای تهران، بوشهر و فارس تیمهایی بودند که عنوانهای دوم تا چهارم این مسابقات را به دست آوردند. مسابقات فوتبال در اراک جریان داشت.
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