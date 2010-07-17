قهرمانان مسابقات کاراته و فوتبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت های کاراته پسران نخستین دوره بازی‏های المپیک ورزش دانش آموزی تیم تهران به مقام نخست دست یافت. تیم‎ همدان دوم شد و عنوان سوم مشترک نیز از آن تیم‏های مرکزی و هرمزگان شد. این مسابقات به مدت 5 روز در استان قزوین پیگیری شد و در پایان برترین‏های بخش انفرادی نیز معرفی شدند.

شهرستان‏های استان تهران قهرمان مسابقات کاراته دختران شد

مسابقات کاراته دختران (دوره ابتدایی) نخستین دوره بازی‏های المپیک ورزش دانش آموزی با قهرمانی تیم شهرستان‎های استان تهران و نایب قهرمانی تهران به پایان رسید. در پایان این مسابقات که در همدان جریان داشت تیم‎های میزبان و کرمان نیز به عنوان مشترک سومی دست یافتند. در چارچوب این رقابت‏ها برترین‎های بخش انفرادی نیز معرفی شدند.

تهران صاب عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال شد

عنوان نخست مسابقات فوتبال(دوره راهنمایی) در نخستین دوره بازی‎های المپیک ورزش دانش آموزی به تیم تهران تعلق گرفت. شهرستان‎های تهران، بوشهر و فارس تیم‎هایی بودند که عنوان‎های دوم تا چهارم این مسابقات را به دست آوردند. مسابقات فوتبال در اراک جریان داشت.