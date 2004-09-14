آمريكا به تلاش خود براي تغيير لحن قطعنامه اروپاييها ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ايالات متحده آمريكا ظاهرا امروز براي نبرد نهايي با برنامه هسته اي ايران آماده مي شود و اين درحالي است كه دو طرف بر مواضع خود محكم ايستاده اند .

اين خبرگزاري در ادامه مي افزايد كه ايران در بيانيه اي اعلام كرد كه با تعليق نامحدود غني سازي اورانيوم موافقت نخواهد كرد و اين مسئله واشنگتن را بيش از پيش آزرد .

اين ديپلماتها گفتند: از سوي ديگرآمريكا برجلسه شوراي حكام اژانس بين المللي انرژي اتمي دروين فشارمي آورد تا يك ضرب الاجل تا روز 31 اكتبر براي تهران تعيين كند تا در مورد برنامه هسته اي خود شفاف شود .

يك مقام آمريكايي گفت : ما مي خواهيم كه قطعنامه گامهاي اساسي وفوري درمورد ايران اتخاذ كند .

يك ديپلمات غربي كه پيش از آغاز دومين روز مذاكرات سخن مي گفت اظهار داشت : آمريكا براي تصويب قطعنامه سختتر از قطعنامه انگليس ، آلمان و فرانسه فشار وارد خواهد آورد .

خبر گزاري فرانسه در ادامه با تكرار ادعاهاي منابع غربي آورده است قطعنامه كشورهاي اروپايي به ايران يك ضرب الاجل تا ماه نوامبرارائه مي دهدكه نگرانيها را در مورد ساخت مخفيانه تسليحات هسته اي بوسيله اين كشورازبين ببرد .

اين ديپلمات به خبرگزاري فرانسه گفت : همه چيزبه نظردرحال پيشرفت است اما آمريكا فكرمي كند كه چيزي كم است. آنها فكر مي كنند كه قطعنامه اروپاييها بايد تغيير يابد .

يك ديپلمات ديگر گفت : ما هم اكنون در آغاز مذاكرات هستيم .