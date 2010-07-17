تظاهرات شهروندان مصر علیه شکنجه در زندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، هزاران تن از شهروندان و نمایندگان گروه های مختلف سیاسی و مراکز حقوقی مصر روز گذشته پس از برپایی نماز جمعه علیه شکنجه در این کشور در شهر اسکندریه تظاهرات بر پا کردند.

حاضران در تظاهرات با سر دادن شعارهایی اقدام نیروهای پلیس مصر و نحوه برخورد آنها با شهروندان این کشور را محکوم کردند. این تظاهرات تحت محاصره شدید نیروهای امنیتی مصر برگزار شد.

تظاهرات کنندگان همچنین اعلام کردند که جمعه آتی نیز به اعتراض خود علیه شکنجه در زندان های مصر و حضور در جلسه های محاکمه قاتلان "خالد سعیدی" ادامه خواهند داد.

خالد سعیدی جوان 28 ساله مصری ماه گذشته میلادی بر اثر شدت شکنجه و ضرب و شتم نیروهای پلیس کشته شد. اتهام وی پخش فیلمی در اینترنت مبتنی بر فساد پلیس مصر بود. نخستین جلسه محاکمه عاملان قتل سعیدی 27 ماه جاری میلادی در دادگاه جنایی اسکندریه برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود اخیرا 82 درصد از شهروندان جهان عرب با شرکت در یک نظرسنجی شکنجه مردم مصر را به دست نیروهای امنیتی این کشور نقض آشکار قانون دانستند.

پیش از این یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر با اشاره به این که مردم کشورش از پدیده شکنجه در رنج هستند، اعلام کرد که از سال 1993 تاکنون بیش از 750 نفر براثر شکنجه کشته شده اند.