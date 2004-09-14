اشاعه فرهنگ ديني عاملي براي تزريق نشاط در جامعه است

سيد حسن عباسي ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" يادآورشد : مذهب و معارف اسلامي در كشور ايران ، مي بايست با نگاهي ويژه و جامع مورد بازنگري و بررسي جدي قرار گيرند .



وي با تأكيد بر اين كه جامعه ايران ، جامعه اي جوان است گفت : محققان و مسئولاني كه در امر دين فعاليت مي كنند ، بايد به گونه اي با مسائل اعتقادي عموم ، به ويژه جوانها برخورد كنند ، كه تمايل هر روزه آنها راهي به مذهب داشته باشد .



عباسي با اشاره به اين كه ملت ايران ، ملتي مذهبي و متدين هستند تصريح كرد : نگاه ويژه به زير ساخت ها و بررسي مجدد مذهب ، براي برخورد صحيح با اين قشر جوان و جوياي حقيقت بسيار ضروري و انكار ناپذير است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، خواست و انتظار جوان ها از مذهب و فعالان اين عرصه را بالا اعلام كرد و افزود : مشكلات نسل امروز بسيار زياد است و در چنين شرايطي بهترين پناهگاه ، مذهب است ، بنابراين ارائه تعريفي درست از مذهب ، مي تواند در گرايش و تمايل افراد به آن مفيد و مؤثر واقع شود .



عباسي ارائه اسلام اصيل و مذهب واقعي به همگان را يكي از مهم ترين راهكارها براي بهتر زيستن عنوان كرد و گفت : بهره گيري از تعاليم و اخلاق اسلامي ، سعادت ابدي انسانها را بدنبال دارد .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد چگونگي فعاليت دستگاه هاي مرتبط با فرهنگ سازي در زمينه دين ، گفت : در اين ارتباط نمي توان قضاوت يكسويه اي داشت ، چرا كه بي ترديد اين دستگاه ها و مسئولان فعاليت هايي را در حد توان داشته اند ، اما انتظاراتي كه وجود داشته برآورده نشده است .



وي تصريح كرد : در اين مورد براي رفع نواقص مي بايست مذاكرات لازم انجام و كاستي ها برطرف شود ، در اين صورت مي توان انتظار داشت ، فعاليت ها نتيجه مثبتي را داشته باشد .

عباسي با تأكيد بر اين كه بحث دين و مذهب ، بحثي خطي نيست گفت : بحث مذهب ، بحثي شبكه اي است كه اگر بخواهيم نتيجه مثبت و ارزنده اي از فعاليت ها حاصل شود ، مي بايست تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها ، به شكلي هماهنگ ومنسجم در راستاي يك هدف فعاليت كنند .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد : دين اسلام، ديني است كه در صورت ارائه تعريف صحيحي از آن و اشاعه درست مي توان نشاط را به درون جامعه تزريق كند .



وي افزود : در واقع ، اگر دين اسلام به خوبي در ميان اقشار مختلف مردم تزريق شده و با معناي واقعي آن در ميان همگان جاري باشد ، نشاط و پويايي را بدنبال خواهد داشت .