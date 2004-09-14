كساني كه اميد به پيروزي در انتخابات ندارند ، تلاش مي كنند به انتخابات خدشه وارد كنند

محمد حسن قديري ابيانه همچنين با اشاره به اينكه عده اي معتقدند كه بايد آقاي هاشمي رفسنجاني خود را نامزد كند، افزود: وي اعلام كرده كه اگر احساس تكليف كند و انقلاب بخواهد مسئوليتي را بر دوش وي بگذارد، خواهد پذيرفت.

اين كارشناس مسايل سياسي گفت: افكار عمومي براي انتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان رييس جمهوري مساعد است.



وي خاطرنشان كرد: تاكنون هاشمي رفسنجاني در زمينه حضور در انتخابات رياست جمهوري احساس وظيفه نكرده است و آنچه از قراين بر مي آيد فعلا تصميمي براي نامزدي ندارد اما ممكن شرايطي پيش آيد اين احساس به وجود آيد كه به عنوان نامزد رياست جمهوري در عرصه انتخابات حضور يابد.



اين كارشناس مسايل سياسي تصريح كرد: افراد در جامعه گرايش هاي مختلفي دارند و هر كس مطابق با گرايش ها و باورهاي خود نامزد مطلوب خود را مطرح مي كند و حتي اگر آن نامزد ميلي نداشته باشد سعي مي كنند او را ترغيب به حضور كنند.



وي با تاكيد بر اينكه ميرحسين موسوي به عنوان نخست وزير دوران دفاع مقدس علاقمندان بسياري دارد، گفت:عده اي مايل هستند كه مهندس موسوي در انتخابات شركت كند، اما در نهايت خود وي بايد تصميم بگيرد و نامزدي خود را اعلام كند. موسوي در خصوص نامزد شدن ترديدهايي دارد.



قديري ابيانيه اضافه كرد: با توجه به اينكه در ابتداي سال آينده يعني كمتر از 9 ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده طبيعي است كه موضوع انتخابات در رسانه ها، احزاب و مطبوعات از هم اكنون مطرح شود و افكار عمومي نسبت به آن كنجكاوي داشته باشد.



اين كارشناس مسايل سياسي اظهار داشت: مردم در اين فرصت افراد بايد تصميم بگيرند كه از كدام نامزد حمايت كنند، زيرا انتخابات فقط شركت در راي گيري نيست، برخي مايل هستند در ستادها فعال شوند و به نفع نامزد مطلوب خود تبليغ كنند، از اين رو بايد داوطلبان نامزدي در انتخابات رياست جمهوري تصميم خود را اعلام كنند.



وي با تاكيد بر اينكه احزاب و نامزدها بايد با مردم صادقانه برخورد كنند، گفت: اگر بنا است شخصي در انتخابات حضور نداشته باشد بايد آن را اعلام كند اما اين حق براي آنان محفوظ است كه اگر هنوز به نتيجه قطعي نرسيده اند، بيشتر جوانب امر را بررسي كنند.



وي انتخابات رياست جمهوري در كشور را انتخاباتي مطلوب از نظر تعداد شركت كنندگان دانست و اظهار داشت: گر چه كساني كه اميد به پيروزي در انتخابات ندارند و يا در نزد افكار عمومي موقعيت خود را از دست داده اند ممكن است تلاش كنند خدشه اي به انتخابات وارد كنند و با اقدامات خود باعث دلسردي مردم شوند كه مي توان آن را عملي ضد ملي و اسلامي دانست.



قديري ابيانيه يادآور شد مردم به طور گسترده در انتخابات شركت خواهند كرد و نامزد اصلح با آراي بالايي انتخاب خواهد شد.