  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

وزیر علوم مطرح کرد:

آپارتاید علمی در نگاه اسلامی جایگاهی ندارد

آپارتاید علمی در نگاه اسلامی جایگاهی ندارد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در نگاه اسلامی علم به عنوان ابزاری جهت کمک به رشد و تعالی انسان شناخته می‌شود نه ابزاری برای سلطه بر دیگران و در واقع در نگاه اسلامی آپارتاید علمی جایگاهی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در چهارمین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور با اشاره به تفاوت نگاه مادی و نگاه اسلامی به انسان گفت: نگاه مادی انسان را لذت‌طلب و مصرف‌گرا تعریف کرده و در واقع در این نگاه انسان بدون آرمان است اما در نگاه اسلامی انسان موجودی آرمان‌خواه و دارای فطرت الهی است و تلاش می‌کند که به سمت رشد و تعالی حرکت کند.

وی افزود: در نگاه اسلامی انسان موجودی آرمان‌خواه و دارای باید‌ها و نبایدهایی است و در چارچوب این بایدها و نبایدها رفتار می‌کند و سعی می‌کند با تحقق عدالت تبعیض‌ها و فسادها را از بین ببرد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه دو نگاه مادی و اسلامی از زیربنای با یکدیگر متفاوت هستند، گفت: دشمنان تا وقتی که شما مطابق خواسته‌ آنها حرکت و از آنها تعریف کنید، کاری به شما ندارند اما وقتی که در فضایی که آنها تعریف می‌کنند حرکت نکنید و بخواهید به صورت مستقل حرکت کنید برای شما مشکل ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به پیشرفتهای ایران در زمینه‌ فناوری صلح‌آمیز هسته ا‌یی اظهار داشت: وقتی جمهوری اسلامی ایران به این پیشرفتها دست پیدا کرد، اعلام کرد که این پیشرفتها را در اختیار دیگران نیز قرار می‌دهد و اعلام کرد که با آپارتاید علمی مخالف است اما قدرتهای سلطه گر علم را ابزاری برای سلطه دیگران می‌دانند و با استفاده از آن به جنایتهای بزرگی مانند بمباران هیروشیما و ناکازاکی مبادرت می کنند.

کد مطلب 1118000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها