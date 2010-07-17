آپارتاید علمی در نگاه اسلامی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در چهارمین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور با اشاره به تفاوت نگاه مادی و نگاه اسلامی به انسان گفت: نگاه مادی انسان را لذت‌طلب و مصرف‌گرا تعریف کرده و در واقع در این نگاه انسان بدون آرمان است اما در نگاه اسلامی انسان موجودی آرمان‌خواه و دارای فطرت الهی است و تلاش می‌کند که به سمت رشد و تعالی حرکت کند.

وی افزود: در نگاه اسلامی انسان موجودی آرمان‌خواه و دارای باید‌ها و نبایدهایی است و در چارچوب این بایدها و نبایدها رفتار می‌کند و سعی می‌کند با تحقق عدالت تبعیض‌ها و فسادها را از بین ببرد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه دو نگاه مادی و اسلامی از زیربنای با یکدیگر متفاوت هستند، گفت: دشمنان تا وقتی که شما مطابق خواسته‌ آنها حرکت و از آنها تعریف کنید، کاری به شما ندارند اما وقتی که در فضایی که آنها تعریف می‌کنند حرکت نکنید و بخواهید به صورت مستقل حرکت کنید برای شما مشکل ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به پیشرفتهای ایران در زمینه‌ فناوری صلح‌آمیز هسته ا‌یی اظهار داشت: وقتی جمهوری اسلامی ایران به این پیشرفتها دست پیدا کرد، اعلام کرد که این پیشرفتها را در اختیار دیگران نیز قرار می‌دهد و اعلام کرد که با آپارتاید علمی مخالف است اما قدرتهای سلطه گر علم را ابزاری برای سلطه دیگران می‌دانند و با استفاده از آن به جنایتهای بزرگی مانند بمباران هیروشیما و ناکازاکی مبادرت می کنند.