نمايشگاه آثار تجسمي مركز دانش پژوهان شاهد در سوريه برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران ، اين نمايشگاه با شركت 41 اثر تجسمي از فرزندان و همسران شاهد و قالب نقاشي و گرافيك با حضور جمعي از هنرمندان و شخصيت هاي كشور سوريه و فلسطين، سفير جمهوري اسلامي ايران و همچنين مسوول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سوريه برگزار شد.

باقري سفير جمهوري اسلامي ايران در سوريه در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه ضمن تجليل از هنرمندان شاهد آنان را سرمايه ارزشمندي براي معرفي فرهنگ انقلاب اسلامي در عرصه هاي بين المللي دانست.

در اين مراسم هاشمي مدير كل پرورشي بنياد شهيد نيز به معرفي توانمنديهاي علمي و فرهنگي و هنري فرزندان و همسران گرانقدر شاهد پرداخت و از هنرمندان فلسطيني ، سوري ، مراكز فرهنگي و علمي خواست در تعامل با هنرمندان ايراني مخصوصا هنرمندان شاهد "قدس" را همواره عزيز و دفاع مشروع و مردم سرزمين فلسطين را گرامي بدارند.

همزمان با اين نمايشگاه آثار ادبي فرزندان شاهد در قالب مجموعه شعر با عنوان "نخل و زيتون" و موضوع فلسطين توسط مركز دانش پژوهان به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي چاپ و تقديم بازديد كنندگان شده است.