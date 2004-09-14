مخالف سانسور عكس هستيم ، اما موازين اسلامي بايد رعايت شود

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر احمد ناطقي رئيس خانه عكاسان ايران درنشست خبري دهمين سالگرد تاسيس و نمايشگاه سالانه اين نهاد ضمن بيان مطالب بالا در رابطه با نمايشگاه دوسالانه عكس تهران و آنچه در جريان برپايي اين نمايشگاه اتفاق افتاد گفت : اين ضعف خانه عكاسان درزمينه روابط عمومي است كه ما آن را مي پذيريم . در چنين مواردي بايد نظارات به سرعت اعلام ومخابره شود . انجام اين چنين حركاتي توهيني به داوران ، گروه برگزار كننده و هنرمندان است و از نظر ما محكوم است . بايد سازمان برگزار كننده در چنين مواردي بقيه ارگان ها را مجاب به رعايت موازين خود كند . در كشور اسلامي ما مواردي وجود دارد كه رعايت انها الزامي است و همه نمايشگاهها نيز آنها را رعايت مي كنند . در نهايت ما مخالف سانسور عكس هستيم اما موازين اسلامي ما نيز بايد رعايت شود .



ناطقي در ادامه گفت : بحث تاسيس انجمن عكاسان هنري بحثي است كه بدون همكاري و مشاركت هنرمندان عملي نخواهد بود . با وجود اين ، عوامل متعددي درهنر عكاسي دخيل است كه برپايي اين تشكل را به سختي مواجه كرده است . يكي از اين عوامل سهل بودن عكاسي است و هر كسي مي تواند با خريد يك دوربين و فشردن دكمه شاتر ادعا كند كه عكس گرفته است . به اين ترتيب همه فكر مي كنند عكاس هستند و جدا كردن دوغ از دوشاب در اين عرصه كاري بسيار سخت شده است .



وي تاكيد كرد : خانه عكاسان دراين زمينه آمادگي دارد هزينه لازم را تامين كند و از هنرمندان و كارشناسان امر براي شركت در سمينار هاي براي آسيب شناسي هنر عكاسي در ايران دعوت كند . در هر صورت خانه عكاسان براي همه عكاسان است و همه براي ما به يك اندازه اهميت دارند .



وي در پايان سخنان خود به انتقاد از يكي از مطالب درج شده در سايت عكاسي دات كام پرداخت و متذكر شد : نگارخانه راه ابريشم تنها نگارخانه تخصصي عكاسي كشور نيست و اصولا اين نگارخانه نگارخانه تخصصي نيست . تخصص به معني اين امر است كه تعدادي كارشناس به شكل دائمي كارشان را ادامه دهند ، نهادي كه دچار وقفه در كارخود مي شود نهاد تخصصي نيست .



خانه عكاسان ايران جمعه 27 شهريور جشن ده سالگي خود را در محل اين خانه برگزار مي كند .