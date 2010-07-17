ساخت بزرگترین و شفاف ترین نقشه آسمان شب در 19 ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت ابتدا امکان سفر مجازی به مریخ را فراهم آورد و اکنون چنین نقشه بزرگ و واضحی را با وضوح یک تریلیارد پیکسل از آسمان شب ارائه کرده است.

پروژه Terapixel این شرکت بزرگ نرم افزاری بیش از هزار و 791 جفت تصویر به ثبت رسیده توسط تلسکوپهای "پالومار" در کالیفرنیا و "اشمیت" در استرالیا را در کنار یکدیگر گذاشت. تصاویری که آسمان شب نیم کره شمالی و جنوبی را پوشش می دهند.

کاربران می توانند با استفاده از برنامه های World Wide Telescope و برنامه نقشه های Bing نقاط مختلف آسمان را بزرگنمایی کرده و از میان غبارهای کیهانی کهکشان راه شیری به کهکشانهای دور دست چشم بدوزند. به گفته مایکروسافت برای نمایش دادن تمامی پیکسلهای تصویر به تلویزیونهای با کیفیت نیم میلیون پیکسل نیاز است و در صورتی که فردی بخواهد آن را چاپ کند، ابعاد صفحه چاپی به اندازه یک زمین فوتبال خواهد بود.

سازندگان این نقشه از کدهای مشابه بر روی 512 هسته رایانه در خوشه رایانه ای WHP ویندوز استفاده کرده و توانستند تصاویر خام را در نصف یک روز پردازش کنند. زمانی که فایلهای تصویری از حالت فشرده خارج شدند، باید تغییراتی برای تصحیح رنگ آنها به وجود می آمد. تصاویر آبی و سرخ رنگ به ثبت رسیده توسط دو تلسکوپ بزرگ باید به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می گرفتند که تصویری با رنگ واقعی به وجود آورند و سپس تمامی تصاویر در کنار یکدیگر قرار گرفتند. این عملیات نیز سه ساعت زمان برای پردازش را صرف کرد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در نهایت با استفاده از برنامه بهینه سازی تصویری نقشه ای کروی، پانوراما و یکپارچه از آسمان به وجود آمد که این مرحله نهایی نیز چهار ساعت به طول انجامید. حجم نهایی این نقشه 802 گیگابایت اعلام شده است.