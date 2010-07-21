سعید مظفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به عقیده من نقطه تمایز داوری من و دیگر داوران حاضر در لیگ برتر نسبت به سال گذشته افزایش تجربه ماست. ما نسبت به قبل باتجربه‌تر شده‌ایم و همین عامل تجربه می تواند در کارمان تاثیرگذار است.

وی تماشای مسابقات جام جهانی 2010 را برای داوران و اهالی فوتبال ایران یک کلاس آموزشی مناسب خواند و گفت: ما تا همین چند روز گذشته تماشاگر مسابقات جام جهانی بودیم. این رقابت‌ها برای همه ما درس‌های بزرگی داشت و یک کلاس آموزشی بود که می تواند در کار داوران تاثیرگذار باشد.

این داور بین المللی فوتبال ایران به برگزاری کلاس‌های آموزشی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: طبق روال سال‌های گذشته کلاس‌های آموزشی خوبی برگزار شد که آموخته‌های داوران را افزایش داد. همچنین در تست‌ها و آزمون‌های پزشکی و فنی شرکت کردیم که آنهم محکی خوب پیش از آغاز لیگ بود.

مظفری زاده با ابراز امیدواری از موفقیت داوران در لیگ دهم یاد کرد و گفت: ما می توانیم در لیگ دهم قضاوتی به مراتب بهتر از لیگ نهم داشته باشیم به شرطی که حواشی لیگ کمتر از فصل گذشته باشد. ما فصل گذشته هم قضاوت‌های خوبی در لیگ داشتیم اما حواشی به قدری زیاد بود که عملکرد خوب داوران تحت تاثیر قرار گرفت.

وی در خصوص بحث افزایش حقوق داوران نیز گفت: این موضوع دیگر تکراری شده که بارها به آن پرداخته شده است. بدون شک رقمی که برای داوری در لیگ برتر پرداخت می شود، برای این کار کافی نیست. این را همه می دانند اما بهتر است دیگر بدان پرداخته نشود. ما (داوران) شرایط فدراسیون را درک می کنیم و چیز زیادی نمی خواهیم اما انتظار داریم که برای پرداخت حق و حقوق داوران حداقل‌ها را در نظر بگیرند و حقوقی در شان داوران پرداخت کنند و همانطور که حقوق و مزایای همه هر سال افزایش پیدا می کند، مزایای قضاوت در لیگ برتر نیز افزایش یابد.

این داور بین المللی فوتبال ایران در خاتمه تصریح کرد: داوران فوتبال ایران در فصل گذشته تحت تاثیر حواشی قرار نگرفتند. مربیان، بازیکنان و مدیران باشگاه‌ها از کنار هیچ اشتباه کوچکی نمی گذشتند و مدعی می شدند که با اشتباه داوران ناکام مانده اند. متاسفانه جوسازی‌ها زیاد بود آنهم در حالی که اشتباه داوران تاثیر زیادی بر نتایج نداشت. اشتباه بود اما نه به آن اندازه که بزرگ نمایی می کردند. امیدوارم در فصل پیش رو دیگر کسی به دنبال توجیه اشتباه خود نباشد و توپ را به زمین داوران نیاندازند.