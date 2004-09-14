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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۲۷

معاون امور مجلس و استان هاي صدا و سيما :

نصيحت نكردن ، صدا و سيما را به زبان گوياي مردم تبديل مي كند

معاون امور مجلس و استان هاي صدا و سيما گفت:لزوم توجه به اين مطلب كه نبايد مردم را نصيحت كرد به صدا و سيما كمك مي كند تا زبان وياي مردم باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر احمد كردان در مراسم معارفه مدير كل جديد صدا و سيماي مركز گيلان با اشاره به لزوم جهت گيري صدا و سيما براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص تبديل شدن اين رسانه ملي به زبان گوياي مردم تصريح كرد: حركت در جهت ارزش هاي مخاطبان، داشتن خط مشي قوي ، همخواني دقيق موضوع و محتوا، ارايه تصاوير و گفتگوهاي مستند بر واقعيات و آنچه كه بايد باشد  بهره مندي از سبك زيبا ، اعتقاد به ديگران ، وجود انسجام عميق و دقيق در بيان و كلام و لزوم توجه به اين مطلب كه نبايد مردم را نصيحت كرد به صدا و سيما كمك مي كند تا زبان گوياي مردم باشد.

وي خاطرنشان كرد: رسانه ملي همچنين موظف است در برابر كساني كه مدافع سياست زياده خواه آمريكا هستند و مي خواهند دنيا را به راهي يكطرفه براي تحقق رهبري بلامانع آمريكا تبديل كنند وارد عمل شود و سياست هاي ضد مردمي آمريكا و طرفدارانش را افشا كند.

معاون امور مجلس و استانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران همچنين افزود:علت دشمني آمريكا  با ملت بزرگ ايران اين است كه ايران اسلامي تنها مخالف زياده خواهي او در دنياست و امروز آمريكا قصد دارد با كشاندن پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت غيرت ايرانيان را به دادگاه بكشد.

وي افزود :آمريكا برخلاف سنت الهي كه تكامل جهان را تدريجي قرار داده است قصد دارد براي همه دنيا دستورالعمل بنويسد و آنان را وادار كند براي حفظ منافع ملي آمريكا نقش آفريني كنند در حالي كه آمريكايي ها بايد بدانند كه دنيا به سمت خداخواهي و عدالت طلبي مي رود و همه چيز در دنيا زمينه ساز ظهور قائم آل محمد خواهد بود.

كردان گفت: آمريكا براي تحقق نياتش به دروغ به ملت آمريكا مي گويد كه براي حفظ امنيت ملي آمريكا تلاش مي كند و به ملل خاورميانه مزورانه اعلام مي كند كه قصد دارد ليبرال دموكراسي را در اين منطقه حاكم كند در حالي كه دموكراسي را در عراق و فلسطين و افغانستان با زبان گلوله و آتش بيان مي كند و در ايران اين مساله را با هياهو در مساله دستيابي  جمهوري اسلامي ايران به دانش هسته اي پيگيري مي كند.

کد مطلب 111807

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