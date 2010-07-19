داروهای وارداتی بیماریهای خاص از پیامدهای تحریم مصون مانده است

دکتر محمدرضا شانه ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ذخایر دارویی پیش بینی شده و تنوعی که از چند سال قبل در واردات دارو صورت گرفته در حال حاضر مشکلی به لحاظ تامین داروهای خاص نداریم.

وی با اشاره به واردات داروهای خاص از چند کشور مختلف برای جلوگیری از بروز مشکل در تامین داروهای وارداتی گفت: البته در این مسیر با انتقادات و مشکلاتی در مورد اینکه چرا از کشورهای مختلف دارو وارد کرده ایم مواجه شدیم.

مدیرکل داروی وزارت بهداشت با بیان اینکه 30 تا 40 درصد هزینه های دارویی کشور مربوط به داروهای وارداتی است افزود: امسال یارانه داروهای وارداتی از جهش خوبی برخوردار شده و 270 میلیارد تومان اعتبار به آن تخصص یافته که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش نسبی در اختصاص اعتبار به داروهای وارداتی هستیم.