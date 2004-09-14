فاز دوم ذوب آهن ملاير دي ماه سالجاري به بهره برداري مي رسد

مدير عامل ذوب آهن آلياژي ملاير در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: مجتمع توليدي ذوب آهن آلياژي ملاير در چهار فاز طراحي وبرنامه ريزي شده كه فاز نخست آن باظرفيت توليد سالانه يكصد هزار تن فولاد با سرمايه گذاري بالغ بر يكصد و دو ميليارد ريال درسالجاري به بهره برداري رسيد.

احمد جعفري با اشاره به فاز دوم اين طرح گفت : در اين طرح كه توان توليد 300 هزارتن محصول را دارد يكصد ميليارد ريال سرمايه گذاري ريالي و پنج ميليون و يكصدو پنجاه هزار دلار سرمايه گذاري ارزي انجام شده است .

وي با اشاره به راه اندازي ساير فازهاي اين مجتمع تصريح كرد: فاز سوم اين طرح با ظرفيت توليد سالانه 550 هزار تن شمش آلياژي به طريق كوره قوس الكتريكي و با سرمايه گذاري 243 ميليارد سرمايه گذاري ريالي و سي وپنج ميليون دلارسرمايه گذاري ارزي و اشتغال زايي 500 نفر در مرحله انجام كارهاي بانكي قرار دارد.

به گفته وي، فاز چهارم اين طرح نيزبا ظرفيت توليد سالانه 800 هزار تن آهن اسفنجي به روش احياء مستقيم با بهره گيري از مازاد توليد 6/2 ميليون تن گندله ازمعادن گل گهر، سنگان و اردكان در مرحله انجام كارهاي بانكي قرار دارد.

جعفري سرمايه گذاري ريالي فاز چهارم اين طرح را در حدود 70 ميليارد ريال و سرمايه گذاري ارزي آن را 66 ميليون دلار ذكر كرد.

به گفته وي، با اتمام و بهره برداري كامل از طرحهاي اين مجتمع بيش از يك هزارو922 فرصت شغلي مستقيم و دو هزارو500 فرصت شغلي غير مستقيم ايجاد مي شود و سالانه يك ميليون و 775 هزار تن انواع توليدات فولادي با آلياژهاي مورد نيازبه ظرفيت توليد فولاد كشورافزوده مي شود .

وي افزود: اجرايي شدن اين طرح سالانه حدود 208 ميليون دلار صرفه جويي ارزي به همراه خواهد داشت كه كل سرمايه گذاري ريالي اين طرحها بالغ بر520 ميليارد ريال و106 ميليون دلار ارزي است .