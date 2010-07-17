کتاب، سایت و تمبر یادبود مهدی آذریزدی در یزد رونمایی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، وزیر ارشاد صبح فردا، به استان یزد سفر خواهد کرد و پس از حضور بر مزار آذریزدی در حسینیه خرمشاد، در نشست خبری با موضوع آذریزدی شرکت خواهد کرد.

در این مراسم استاندار یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و جمعی از مسئولان فرهنگی استان یزد و وزارت ارشاد حضور خواهند داشت.

در مراسم یک‌ روزه نکوداشت پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین از کتاب، سایت و تمبر یادبود استاد مهدی آذریزدی نیز رونمایی خواهد شد.

برنامه های گرامیداشت نخستین سالگرد استاد مهدی آذریزدی در دو بخش صبح و عصر برگزار می ‌شود که در برنامه ‌های عصر فردا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، نیز حضور خواهد داشت.

اجرای قصه‌ خوانی، شعرخوانی، موسیقی و پخش فیلمی از استاد مهدی آذریزدی از دیگر برنامه ‌های این مراسم یک ‌روزه خواهد بود.

استاد مهدی آذریزدی، خالق کتاب "قصه ‌های خوب برای بچه ‌های خوب" 18 تیرماه سال گذشته بر اثر عارضه ریوی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.

وی که در سال 1301 در محله خرمشاد یزد متولد شده بود، به‌رغم اینکه شاگردی مکتب‌ ندیده بود، بیش از 18 کتاب ارزشمند در عرصه ادبیات کودک و نوجوان خلق کرد.