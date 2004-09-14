ميزان توليد ميگو در چابهار به 1500 تن مي رسد

به گزارش خبر گزاري مهرو به نقل از روابط عمومي و بين الملل شيلات ايران مدير كل شيلات استان سيستان و بلوچستان با بيان اين مطلب افز.ود: تا كنون 120 ميليون قطعه پست لارو در سطح مزارع رها سازي شده كه اين ميزان در حال افزايش است .

مهندس سيد احمد طباطبايي با اشاره به كاهش سطح زير كشت ميگو در سالجاري در مقايسه با سال گذشته گفت: عدم پرداخت بموقع يارانه ، تاخير در پرداخت مطالبات توليد كنندگان توسط خريداران و همچنين عدم تناسب سال مالي پرورش با سال بانكي و اداري كشور از عوامل كاهش سطح زير كشت ميگو در سالجاري بوده است

وي مصوبه جديد دولت را براي حمايت از توليد كنندگان ميگو به منظور كاهش هزينه توليد و رونق صنعت پرورش ميگو را مهم ارزيابي كرد و تاكيد كرد: براساس اين مصوبه سالانه سرمايه در گردش مورد نياز زنجيره توليد و صادرات با نرخ تسهيلات بخش كشاورزي تامين مي شود و نرخ كارمزد تسهيلات پرداختي به زنجيره توليد ميگو با نرخ تسهيلات پرداختي حساب ذخيره ارزي يكسان سازي مي شود.

طباطبايي از آغاز عمليات اجرايي سه سايت ديگر در كنارك ، روديك و پريس از سايتهاي 20 گانه پرورش ميگو چابهار در سالجاري خبر داد و گفت: اميد است با حمايت دولت از تمامي حلقه هاي توليد شاهد رونق و شكوفايي اين صنعت باشيم.

گفتني است طي سال گذشته در چابهاربا در سطح هفت هزار و هفت هكتار از مزارع پرورشي بيش از دو هزار و يكصد تن ميگو توليد شده و پيش بيني مي شود اين ميزان توليد در سالجاري به يكهزار و 500 تن برسد .

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