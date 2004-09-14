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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۳۴

مدير كل شيلات استان سيستان و بلوچستان

ميزان توليد ميگو در چابهار به 1500 تن مي رسد

تاخير در پرداخت مطالبات توليد كنندگان توسط خريداران و همچنين عدم تناسب سال مالي پرورش با سال بانكي و اداري كشور از عوامل كاهش سطح زير كشت ميگو در اين استان سالجاري بوده است .

به گزارش خبر گزاري مهرو به  نقل از روابط عمومي و بين الملل شيلات ايران مدير كل شيلات استان سيستان و بلوچستان با بيان اين مطلب افز.ود: تا كنون 120 ميليون قطعه پست لارو در  سطح مزارع  رها سازي شده كه اين ميزان در حال افزايش است .
مهندس سيد احمد طباطبايي  با اشاره به كاهش سطح زير كشت ميگو در سالجاري در مقايسه با سال گذشته  گفت:  عدم پرداخت بموقع يارانه ، تاخير در پرداخت  مطالبات  توليد كنندگان توسط خريداران و همچنين عدم تناسب  سال مالي پرورش با سال بانكي و اداري كشور از عوامل كاهش سطح زير كشت   ميگو در سالجاري بوده است 
وي مصوبه جديد دولت را براي حمايت از توليد كنندگان ميگو به منظور كاهش  هزينه توليد و رونق صنعت پرورش  ميگو را مهم ارزيابي كرد و تاكيد كرد: براساس اين مصوبه سالانه سرمايه در گردش مورد نياز زنجيره توليد و صادرات با نرخ  تسهيلات بخش كشاورزي تامين مي شود و نرخ كارمزد تسهيلات پرداختي به زنجيره توليد ميگو با نرخ تسهيلات پرداختي حساب ذخيره ارزي يكسان سازي مي شود.
طباطبايي  از آغاز عمليات اجرايي سه سايت ديگر در كنارك ، روديك و پريس از سايتهاي 20 گانه پرورش ميگو چابهار در سالجاري خبر داد و گفت: اميد است با حمايت دولت از تمامي حلقه هاي توليد شاهد رونق و شكوفايي اين صنعت باشيم. 
گفتني است طي سال گذشته در چابهاربا در  سطح  هفت هزار و هفت  هكتار از مزارع  پرورشي بيش از دو هزار و يكصد  تن ميگو توليد شده و پيش بيني مي شود اين ميزان توليد در سالجاري به يكهزار و 500 تن برسد .
کد مطلب 111809

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