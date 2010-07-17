قرعه کشی اعزام دانشگاهیان به سوریه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی نرم افزاری و به صورت متمرکز و تفکیک اساتید، کارکنان و دانشجویانی که از 14 تا 24 تیرماه ثبت نام کرده بودند، انجام گرفت.

تاریخ اعزام دانشگاهیان در قرعه کشی با توجه به اولویت هایی که متقاضیان در زمان ثبت نام مشخص کرده اند، انتخاب شده است.

دانشگاهیانی که انتخاب شده اند می توانند با مراجعه به سایت الرحیل از نتایج قرعه کشی مطلع شوند و پس از آن باید تا تاریخ 4 مرداد ضمن مراجعه به سایت، نسبت به قطعی کردن سفر خود اقدام کنند.

سفر زیارتی سوریه با توجه به محدودیت های سهمیه عمره دانشگاهیان طراحی شده است تا دانشجویان، اساتید و کارکنان بتوانند به همراه خانواده درجه یک خود به سوریه اعزام شوند.