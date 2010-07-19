خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب دربردارنده یادداشتها و خاطرات تانیا گیرشمن (1984-1900) همسر و همکار رومن گیرشمن در کاوشهای باستان‌شناسی گسترده نقاط مختلف ایران در فاصله سالهای 1311 تا 1346 است.

این کتاب شرح رویدادهای زندگی روزمره و رخدادهای کاری کاوشهای 35 ساله گیرشمن و همکاران او و مشاهداتشان از جنگ جهانی دوم است. بخشهایی از کتاب به بیان رویدادهای حاشیه‌ای کاوشهای گیرشمن و همکارانش در سیلک کاشان و مناسبات فرهنگی و اجتماعی کاشانِ آن سالها پرداخته است.

البته در برخی از صفحات کتاب با داوریهای نادرست و شتابزده تانیا گیرشمن درباره مردم ایران رو به رو می‌شویم. او برخی از رویدادهای منفی کوچک و صفات ناپسندیده برخی کسان را به همه مردم ایران تعمیم داده و نتیجه‌گیریهای کلی کرده است.

نهاوند، اسدآباد، کاشان، بیشاپور، کابل، پاریس، افغانستان، بصره و شوش از جمله مکانهایی است که نادیا گیرشمن به آنها اشاره کرده و خاطراتش را از حضور در این شهرها بیان کرده است.

بنیاد فرهنگ کاشان از برخی اشیاء کشف شده به وسیل گیرشمن و همکاران او که هم‌اکنون در موزه‌های ملی ایران و شوش نگهداری می‌شوند، عکس گرفته‌اند که در بخش پایانی این کتاب با عنوان آلبوم تصاویر آمده است.

کتاب "من هم باستان‌شناس شدم!" را که چاپ نخست آن در شمارگان 1500 نسخه در مجموعه فرهنگ و تمدن انتشارات موسسه بنیاد فرهنگ کاشان منتشر شده است، علی میرزایی، مهشید جعفری و آبتین گلکار ویراستاری کرده‌اند و حسن کریم‌زاده طراحی جلد آن را بر عهده داشته است.