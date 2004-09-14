تساوي استاد بزرگ هادردور نخست

به گزارش خبرنگار" مهر" احسان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج ايران درمقابل "يوگني گليزروف" استاد بزرگ روسيه به تساوي رسيد. مرتضي محجوب استاد بين المللي شطرنج كشورمان با "پولداشف" استاد بزرگ ازبكستان مساوي كرد و الشن مرادي هم در مقابل حميل آقاماليف استاد بزرگ آذربايجان اين نتيجه را تكرار كرد.

در ساير بازيهاي برگزار شده "والري نوروف" استاد بزرگ اوكراين برآرش روغني غلبه كرد و "ميخائيل اولوبين" استاد بزرگ روسيه با "پاول كوتسور" استاد بزرگ قزاقستان نيتجه كارشان به مساوي انجاميد.

دردومين دوره شطرنج بين المللي جام سايپا كه در 11 دور و تا روز 31 شهريور ماه برگزار خواهد شد 7 استاد بزرگ از كشورهاي ايران، روسيه ، قزاقستان ، ازبكستان ، اوكراين و جمهوري آذربايجان به اتفاق 5 استاد بين المللي از كشورمان حضور دارند. دور دوم اين رقابتها عصر روز سه شنبه در محل فدراسيون برگزار خواهد شد.