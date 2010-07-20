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۲۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

شرکت 20 هزار طلبه در مسابقه حفظ آیات اخلاقی قرآن کریم

شرکت 20 هزار طلبه در مسابقه حفظ آیات اخلاقی قرآن کریم

مرکز مدیریت حوزه علمیه در تابستان سال جاری مسابقه حفظ آیات اخلاقی قرآن کریم را براساس کتاب تالیف شده توسط ایت الله مکارم شیرازی برگزار می کند.

مدیر کل فرهنگی معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : تاکنون بیش از 13 هزار طلبه برای شرکت در این مسابقه کتابخوانی ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود این تعداد به 20 هزار نفر افزایش یابد.

حجت الاسلام محمود مقدمی افزود: مسابقه حفظ آیات اخلاقی قرآن کریم در دو مرحله کتبی و حضوری برگزار می شود، در بخش کتبی همزمان با ثبت نام طلاب در مدارس علمیه یا اداره کل تهذیب، کتاب و پاسخنامه به طلاب ارائه شده و از کسانی که در آزمون کتبی امتیاز مناسب را کسب کرده باشند، برای مرحله حضوری دعوت خواهد شد و به برگزیدگان جوایز نفیسی اعطا می شود.

وی افزود: همچنین این معاونت در تابستان سال جاری، برای کلیه مدارس علمیه دارای فعالیتهای آموزشی در تابستان، فعالیتهای متنوع فرهنگی طراحی و اجرا می کند، در اردوی متمرکز طلاب سراسر کشور نیز که در شهرکرد برگزار می شود بیش از چهار هزار نفر از طلاب در کارگاه های مدیریت فرهنگی، آشنایی با مکاتب بهائیت، وهابیت، مسیحیت، یهودیت، دوره تربیت مربی قرآن و کامپیوتر شرکت می کنند.

کد مطلب 1118102

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