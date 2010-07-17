۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

بدلیل مصدومیت در اردوی اتریش/

معدنچی دیدارهای تدارکاتی تیم ملی را از دست داد/ غیبت احتمالی در هفته اول

هافبک ملی پوش تیم فوتبال استیل آذین دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل واشاش مجارستان و لاتزیو ایتالیا را به دلیل مصدومیت از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد معدنچی که در نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل ستاره سرخ بلگراد در دقیقه 45 روی خطای منجر به پنالتی مدافع حریف دچار مصدومیت شد، در دو دیدار آینده مقابل واشاش و لاتزیو حضور نخواهد داشت.

معدنچی پس از آسیب دیدگی از ناحیه زانو زیر نظر پزشکان به عکسبرداری و انجام MRI  از پای مصدومش پرداخت که به تشخیص پزشکان حاضر در کمپ اتریش مصدومیت وی چندان جدی نیست و این بازیکن با چند جلسه استراحت و انجام فیزیوتراپی می تواند به شرایط مطلوب بازگردد.

با این شرایط حضور معدنچی درنخستین دیدار تیم فوتبال استیل آذین مقابل فولاد خوزستان به دلیل همین مصدومیت در پرده ابهام قرار دارد و باید دید روند معالجات وی ظرف روزهای آینده چگونه پیش خواهد رفت.

تیم فولاد خوزستان روز 4 مردادماه در ورزشگاه تختی اهواز میزبان استیل آذین خواهد بود. 

