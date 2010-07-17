5 نماینده مجلس با لاریجانی به ژنو می روند

جواد جهانگیر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سفر علی لاریجانی برای شرکت در سومین اجلاس جهانی روسای مجالس عضو اتحادیه بین المجالس بوده که با هدف تسهیل ایفای نقش عمل پارلمان ها در سطح بین المللی برگزار می شود.



وی دیگر هدف این اجلاس را تلاش برای پیشبرد صلح و امنیت و دموکراسی در جهان عنوان کرد و گفت : عنوان سومین اجلاس جهانی روسای مجالس عضو اتحادیه بین المجالس "پارلمان ها در جهانی از بحران" است.



عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار داشت : این اجلاس روز دوشنبه 28 تیر ماه و با حضور دبیر کل سازمان ملل آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.



جهانگیر زاده هیئت همراه رئیس مجلس را حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس ، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس ،ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر ، خانم شریعتی نماینده مردم مشهد و خودش عنوان کرد.



گفتنی است این اجلاس هر 5 سال یکبار برگزار می شود که اولین اجلاس سال 2000 و دومین اجلاس در سال 2005 میلادی برگزار شد.

