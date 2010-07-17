ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای صنعتی در قم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوازدهمین سفر استانی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص حل سریعتر مشکلات اجرایی بخش صنعت و معدن و شهرکهای صنعتی امروز در استان قم تشکیل شد.
وی خاطر نشان کرد: این ستاد با حضور افشین روغنی معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن، پیشرو معاون وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل بانک صنعت و معدن، نمایندگان تام الاختیار وزارتخانهها، بانکها و مدیران مرتبط استانی و صاحبان واحدهای تولیدی و طرحها و سرمایهگذاران استان و در قالب کارگروههای تخصصی امور معدن، امور زیر بنایی و شهرکهای صنعتی، امور مالیاتی و تسهیلات بانکی شکل گرفته است.
آوری فرد اضافه کرد: دبیرخانه سازمان صنایع و معادن قم به صورت ویژه تا پایان ساعت 20 روز پنجشنبه 24 تیرماه درخواستها و طرح مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی را برای طرح در ستاد دریافت کرد.
وی تصریح کرد: بعد از ثبت این درخواستها در دبیرخانه، مشکلات واحدهای صنعتی در کارگروههای تخصصی بررسی میشوند و تصمیمات لازم اتخاذ میشود و این تصمیمات پس از تصویب وزیر محترم صنایع و معادن به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی به عنوان مصوبه هیئت دولت به دستگاههای ذیربط ابلاغ و لازمالاجرا میباشد.
لازم به ذکر است که معاون برنامهریزی استانداری، سیدرضا دهناد و حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در محل ستاد حضور یافتند و از نزدیک در جریان مسائل بخش صنعت و معدن استان قم قرار گرفتند و این اقدام وزارت صنایع و معادن در روند اجرایی و کاهش اطاله بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان را مثبت و حائز اهمیت ارزیابی کردند و تسهیل در روند امور را مسبب جذب سرمایه گذاری در استان دانستند.
جلسات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و صنعتی در قم تا ساعت 18 امروز در محل اداره صنایع قم ادامه خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن قم از تشکیل دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوازدهمین سفر استانی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص حل سریعتر مشکلات اجرایی بخش صنعت و معدن و شهرکهای صنعتی امروز در استان قم تشکیل شد.
نظر شما