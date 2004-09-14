وقتي بحث منطقي استيضاح را به دست بازيگران سياسي بسپاريم ، نتيجه آن باخت سياسي است

محمد خوش چهره نماينده مردم تهران در مجلس روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: عكس العمل خرم در مقابل مذاكرات مجلس قابل پيش بيني بود و من از ابتدا مخالف چنين فرآيندي بودم.



وي خاطرنشان كرد: وزير راه با اين اقدام زير بار خواسته هاي طرف مقابل خود نرفت و در يك مقام برتر قرار گرفت و اين آموزه مهمي است كه مجلس و طيف اصيل اصولگرايان مباحث و مسايل پايه اي و اصولي را با اجماع و جمع بندي مطرح كرده و مقدرات خود را به دست بازيگران سياسي ندهند.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نتيجه مذاكره با خرم نشان مي دهد كه مجلس در حالت انفعالي تر قرار گرفته ، گفت: زماني كه يك بحث عقلي و منطقي به دست بازيگران سياسي بيافتد ، نتيجه برد و باخت هاي سياسي است كه اين جريان اخير نيز از منطق بازي هاي سياسي يك نوع برد سياسي براي وزير راه تلقي مي شود.



نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه مجلس بايد عقلانيت علمي و منطقي را اساس كار خود قرار دهد، گفت: انتظاراتي كه مردم نسبت به نمايندگان دارند، بايد در قالب اصول استخراجي مبناي كار مجلس قرار گيرد كه ره آورد آن حركاتي خواهد شد كه در عمل به انسجام بيشتر مجلس به ويژه گروه اصولگراي مجلس منجر شود.



خوش چهره تاكيد كرد: اين گونه اقدامات زمينه افتراق و اختلاف نظر و تفرقه را ايجاد مي كند و از ابتدا و در جريان فرآيند مذاكره با خرم شاهد اعتراضات و انتقادات طيف گسترده اي از اصولگرايان نسبت به اتخاذ چنين روش ها و تصميماتي ، هم از نظر شيوه و هم از نظر زمان و هم از نظر تقدم و تاخر تصميمات بوده ايم.



نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد:آموزه و تجربه حاصل شده ارزش لازم را در صورتي كه زمينه پندگيري و عبرت گيري باشد، دارد. حرف مجلس هفتم و شعار اصلي آن تعامل سازنده با دولت در جهت ارتقا كارآمدي دولت بود، كارآمدي دولت در قالب يك جريان تعامل سازنده يا در قالب ارشادات، هدايت ها از يك طرف و انتقادات و بازدارندگي ها و متعاقبا تشويق و ترغيب و بازدارندگي از سوي ديگر بايد صورت گيرد.



وي گفت: بحث كارآمدي دولت هدف استراتژيك نظام است، زيرا كارآمدي نظام با كارآمدي دولت عجين است و مجلس بايد در اين جهت حركت كند، در اين راستا امكان دارد بعضا به نقطه اي به نام حذف يك وزير برسيم و با توجه به اينكه فضاي كابينه يك فضاي سياسي و سهم خواهي احزاب و جناح هاي سياسي در دو دوره گذشته بوده، نوعي مناقشات داخلي نيز وجود دارد و در برخي موارد تغيير يك وزير شايد مطلوب كليت دولت هم باشد.



در چنين فضايي بحث استيضاح بحثي منطقي است و در برخي موارد در برخي وزراي خاص ممكن است وجود داشته باشد، اما درعين حال ملاحظات منطقي نيز در كنارآن بايد باشد. ملاحظات منطقي نبايد يك فضاي بده و بستان سياسي از سوي بازيگران سياسي را در مجلس حاكم كند.



اين مساله مستلزم ظرافت هاي خاصي است كه بحث عقلانيت در آن بسيارمهم است كه استيضاح يك وزير به عنوان آخرين راه حل چه زماني صورت گيرد. مضافا اينكه فضايي كه بازيگران سياسي معمولا ايجاد مي كنند اين است كه شمشيري بر سر وزرا ايجاد كنند، اين فضا بايد از سوي طيف اصولگراي مجلس برطرف شود.



اينكه هر وزير به نحوي مورد تعرض قرار گيرد و شائبه استيضاح ايجاد شود به ضعف كاركرد دولت مي انجامد كه متاسفانه فضايي كه در چندماه گذشته شاهد آن بوديم اينگونه بوده، برخي از بازيگران سياسي و حتي طيفي از شيطنت انگيزان دولت به اين مساله دامن مي زد كه ليست بلند و بالايي از استيضاح مطرح كنند.



صداقت، شجاعت، قاطعيت و درايتي كه در بين نمايندگان اصيل اصولگرا مي تواند وجود داشته باشد، تا اندازه اي در كاهش اين فضا مي تواند نقش داشته باشد.



مطالبات اجتماعي امروز متوجه دو وزارتخانه است، خواسته هاي اجابت نشده فرهنگيان بحثي است كه بايد به صورت جدي نسبت به آن نظر داشت از سويي مشكلاتي كه در خصوص اداره امور كشور وجود داشته كه زير مجموعه وزارت كشور بوده بحث هاي قابل توجهي دارد.



وي تاكيد كرد: رسانه ها مي توانند چهره بازيگران سياسي را كه در بده بستان هاي سياسي مصالح و منافع ملي را فداي معادلات صنفي و جناحي خود مي كنند، افشا كنند.