جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت در تبریز آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه رحمت همزمان با سال پیامبر اعظم (ص) در سال 1385 در تبریز استارت خورد و به دلیل استقبال چشمگیر فیلمسازان و با هدف معرفی بیشتر ابعاد شخصیتی پیامبر اعظم (س) در قالب تصویر و شناسایی توانمندی های جهان اسلام در تولید آثار سینمایی در دوره های بعدی در سطح بین المللی برگزار شد.

وی افزود:‌ این جشنواره همچنین در راستای تبیین نقش معنویت و اعتقادات دینی در بهبود روابط انسانی در دنیای فعلی که انسان پیشرفته از فقر و کمرنگی هویت دینی و معنوی رنج می‌برد، تدوین شده و زمینه ای را فراهم نموده تا هنرمندان مسلمان و متعهد به ادیان الهی در عرصه سینما با تولید آثار سینمایی ارزشی و فاخر به تبیین ارزش‌های غنی دینی و معنوی بپردازند .

داننده گفت:‌ بر این اساس اطلاع رسانی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت در آذرماه سال 1388 آغاز و فراخوان آن ضمن ارسال از طریق شبکه گسترده اینترنتی در سطح بین الملل، پس از تهیه و طراحی در سطح انجمنهای فیلم، ‌انجمن سینمای جوان و مراکز آموزش و تولید فیلم در استان و سراسر کشور توزیع شد که حاصل آن ارسال بیش از 550 اثر به دبیرخانه جشنواره بود.

وی افزود:‌ برای نخستین بار چندین فیلمساز خارجی از کشورهای همجوار در چهارمین جشنواره فیلم کوتاه رحمت حضور می یابند.

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت خاطرنشان کرد: موضوعات این جشنواره شامل جلوه های رفتار و اخلاق سیره نبوی در زندگی انسان معاصر، نقش معنویت و اعتقادات دینی در بهبود روابط انسانی و نقش وحدت آفرین پیامبر در زندگی مسلمانان است و شرکت کنندگان در جشنواره آثار خود را در یکی از قالب های، لوح فشرده (‌دی.وی.دی) و با سیستم ضبط پال به دبیرخانه ارسال نموده اند.

وی افزود:‌حداکثر زمان برای فیلم های شرکت کننده در بخش های مختلف داستانی، 30 دقیقه، برای فیلم های مستند40 دقیقه، برای فیلم های پویانمایی 15دقیقه و برای نماهنگ هشت دقیقه در نظر گرفته شده اند که قابلیت پخش صدا و تصویر را داشته باشند.

داننده با اشاره به روند برگزاری جشنواره گفت:‌پس از بررسی هیت انتخاب متشکل از آقایان علی حاجی بلند،‌حسین مهدیزاده، سیدوحید سیدفاطمی، عبدالرضا هشترودیلر در طول 25 روز در مجموع 88 اثر در چهار بخش مستند،‌داستانی، پویانمایی و انیمیشن مرتبط با موضوع که دارای شاخص های مد نظر جشنواره و مفاهیم ارزشمند بودند انتخاب و به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند.

وی افزود:‌هیات داوران این جشنواره آقایان خسرو معصومی، پرویز شیخ طادی، ‌متین بالیق اوغلی، فهروز شامی اف و سرکارخانم پوران درخشنده هستند که در طول چهار روز برگزاری جشنواره آثار برتر را معرفی خواهند نمود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد:‌از کارهای ارزشمندی که همزمان با برگزاری چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «رحمت» می توان مطرح نمود،‌حمایت از شش فیلم با محوریت دینی برای تولید می باشد که این فیلم ‌ها پس از بررسی در شورای تخصصی انجمن فیلم آذربایجان شرقی انتخاب و در چهارمین جشنواره فیلم کوتاه «رحمت» نیز حضور خواهند داشت.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت از بیست و هفتم تا سی و یکم تیرماه جاری در تبریز برگزار می شود.