فرهاد فخرالديني : جشنواره جهاني ني راهي نو براي گفت وگوي تمدنهاست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از بنياد آفرينشهاي هنري نياوران ، فرهاد فخرالديني رهبر اركسترملي گفت: جشنواره جهاني ني راهي نو براي گفت وگوي تمدنهاست.

وي تاكيد كرد: دردنياي امروز ارتباط هنري هنرمندان دنيا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و جشنواره هاي جهاني مي توانند پل هاي مطمئني براي گفت وگوي تمدنها وحركت در جهت ساخت جهاني بهتر باشد.

رهبر اركستر ملي تاكيد كرد: به طور طبيعي در هنرها رخوتي پديد مي آيد كه چنين جشنواره هايي مي تواند اين رخوت را از بين ببرد.

ايرج نعيماني مدير عامل انجمن موسيقي ايران نيز درگفت و گويي با ستاد خبري جشنواره ني گفت : جشنواره جهاني ني دراستمرار جشنواره جهاني سنتور است كه سال گذشته بنياد آفرينشهاي هنري نياوران برپا نمود.

وي گفت: قبل از جشنواره جهاني سنتور فكر كرديم چون مهد سنتور در ايران است هيچ كشوري دراين عرصه حرفي براي گفتن ندارد اما پس از جشنواره متوجه شديم كشورهايي هستند كه از توانمنديهاي بسيار بالايي برخوردارند.

مدير عامل انجمن موسيقي ايران جشنواره جهاني ني را از جهت عمق و معنا بسيار مهم تلقي كرد و ابراز اميدواري نمود در جوامع تخصصي هنري اين جشنواره بازتاب خوبي داشته باشد.

دكتر شاهين فرهت نيز به ستاد خبري جشنواره جهاني ني گفت: جشنواره جهاني ني يك فكر بسيار تازه و بكر است.

وي افزود: دراين جشنواره علاوه بر ارتباط بين هنرمندان ، سازهايي معرفي مي شوند كه در يك خانواده قرار دارند. وي پيشنهاد كرد بنياد آفرينشهاي هنري نياوران پس از برپايي جشنواره جهاني سنتور و ني سال هال آينده اين جشنواره را با سازهاي ايراني ديگر نيز برپا كند.