اختلافات درباره نخست وزیری راهبردی نیست/ مهلت دو هفته ای کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "اور" عراق، "عباس البیاتی" از اعضای مطرح دولت قانون به رهبری نوری المالکی خاطر نشان کرد : مهلت دو هفته ای برای دستیابی به توافق درباره دولت جدید عراق کافی است.



عباس البیاتی اظهار داشت : معتقدم مهلت دو هفته ای برای اینکه گروههای سیاسی به توافق درباره تشکیل دولت جدید دست یابند، کافی است و ما از این هفته هر روز و هر ساعت برای دستیابی به تفاهم مشترک در "اتحاد ملی"(ائتلاف مالکی-حکیم)برای قطعی کردن مسئله انتخاب نامزد نخست وزیری تلاش خواهیم کرد.



وی ابراز عقیده کرد : فضاهای مثبتی در حال حاضر حاضر برای حل این مسئله و معرفی نامزد واحد حاکم است و ما با یک نامزد به پارلمان خواهیم رفت تا وی مامور تشکیل دولت جدید شود.



عضو اتحاد ملی عراق گفت : مذاکرات با فهرست العراقیه با هدف مشارکت دادن آن در دولت جدید انجام می شود تا دولتی فراگیر تشکیل شود و مذاکرات با این فهرست با این رویکرد ادامه دارد.



عباس البیاتی خاطر نشان کرد : ما بر این باور هستیم که اتحاد ملی قادر است با سامان دادن اوضاع خود، نامزد واحدی را معرفی کند، زیرا اختلافات درباره این موضوع در داخل اتحاد ملی، اختلافات راهبردی نیست، بلکه صرفا اختلاف نظرهایی است که می توان حل کرد.