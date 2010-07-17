شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام تروریستی در زاهدان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این بیانیه به این شرح است: بار دیگر دست پلید و خونآشام استکبار جهانی و در راس آن شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و صهیونیسم سفاک از آستین تروریستهای منافق کوردل و معدودی از وطنفروشان مزدور در اوایل ماه شعبانالمعظم به درآمد و چهره کریهالمنظر خود را برای کسانی که در لاک افکار فریب خورده خود خزیدهاند، نشان داده و به شهادت و مجروح شدن جمع کثیری از ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت، که در مراسم دعای کمیل و اعیاد شعبانیه در مسجد جامع زاهدان گرد هم آمده بودند، انجامید.
این حمله وقیحانه و غیرانسانی تروریستها و استکبار جهانی نشان از استیصال و درماندگی مزدوران زشتخو صفت آنان در برابر اراده و عزت ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی است.
این جنایت هولناک اهانتی بزرگ به خانه خدا و جمیع مسلمانان است که قلوب همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را به شدت جریحهدار نمود.
در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی که تا به حال، بارها از ملت قهرمان ایران سیلی خوردهاند، بسان درندهای زخم خورده این بار نیز اتحاد و وحدت شیعه و سنی را نشانه گرفتهاند، دشمنانی که چشم دیدن پیشرفت و عزتآفرینیهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نداشته و هر روز دست به جنایتی جدیدتر و هولناکتر میزند.
اما، دشمن زبون این انقلاب بایستی بداند که با این قبیل اقدامات ضد بشری و غیر حقوق بشری قدرت ایجاد تفرقه و اختلاف در بین فرق و اقوام فهیم، هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی را نداشته بلکه، با اینگونه حرکات نسنجیده و وحشیانه خود موجب هوشیاری، وحدت و انسجام هر چه بیشتر مردم حول محور وحدتبخش ولایت فقیه شده و با اینگونه اقدامات جاهلانه فقط چهره پلید خود را بر همگان آشکار میکنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان ضمن محکومیت مجدد این اقدام شنیع تروریستی شهادت تعدادی از هموطنان مسلمان و مومن خطه زاهدان را خدمت مقام معظم رهبری "مدظله العالی" ملت شجاع ایران و مردم غیور سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت گفته و از آستان احدیت برای شهدای آن فاجعه طلب رحمت و غفران الهی و برای مجروحان طلب شفاء و سلامت و برای خانوادههای بازمانده صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت میکند.
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