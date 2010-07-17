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۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

با صدور بیانیه ای ؛

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام تروریستی در زاهدان را محکوم کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام تروریستی در زاهدان را محکوم کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای اقدام تروریستی در زاهدان را محکوم کرد و آن یا مایه آشکار شدن چهره ضد بشری و جنایتکار دشمنان ایران و مسلمانان خواند .

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این بیانیه به این  شرح است: بار دیگر دست پلید و خون‌آشام استکبار جهانی و در راس آن شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و صهیونیسم سفاک از آستین تروریست‌های منافق کوردل و معدودی از وطن‌فروشان مزدور در اوایل ماه شعبان‌المعظم به درآمد و چهره کریه‌المنظر خود را برای کسانی که در لاک افکار فریب خورده خود خزیده‌اند، نشان داده و به شهادت و مجروح شدن جمع کثیری از ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت، که در مراسم دعای کمیل و اعیاد شعبانیه در مسجد جامع زاهدان گرد هم آمده بودند، انجامید.

این حمله وقیحانه و غیرانسانی تروریست‌ها و استکبار جهانی نشان از استیصال و درماندگی مزدوران زشت‌خو صفت آنان در برابر اراده و عزت ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی است.

تعرض به جان مردم نمازگزار مومن که برای عبادت خداوند متعال و عرض ارادت به آستان کریمه اهل بیت (علیهم السلام) در خانه خدا و در شب میلاد حضرت ابوالفضل‌العباس گرد هم آمده بودند جنایتی بود بس بزرگ که خداوند هیچ‌گاه مرتکبان و مجرمان آن را نخواهند بخشید.

این جنایت هولناک اهانتی بزرگ به خانه خدا و جمیع مسلمانان است که قلوب همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را به شدت جریحه‌دار نمود.

در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی که تا به حال، بارها از ملت قهرمان ایران سیلی خورده‌اند، بسان درنده‌ای زخم خورده این بار نیز اتحاد و وحدت شیعه و سنی را نشانه گرفته‌اند، دشمنانی که چشم دیدن پیشرفت و عزت‌آفرینی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نداشته و هر روز دست به جنایتی جدیدتر و هولناک‌تر می‌زند.

اما، دشمن زبون این انقلاب بایستی بداند که با این قبیل اقدامات ضد بشری و غیر حقوق بشری قدرت ایجاد تفرقه و اختلاف در بین فرق و اقوام فهیم، هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی را نداشته بلکه، با این‌گونه حرکات نسنجیده و وحشیانه خود موجب هوشیاری، وحدت و انسجام هر چه بیشتر مردم حول محور وحدت‌بخش ولایت فقیه شده و با این‌گونه اقدامات جاهلانه فقط چهره پلید خود را بر همگان آشکار می‌کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان ضمن محکومیت مجدد این اقدام شنیع تروریستی شهادت تعدادی از هموطنان مسلمان و مومن خطه زاهدان را خدمت مقام معظم رهبری "مدظله العالی" ملت شجاع ایران و مردم غیور سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت گفته و از آستان احدیت برای شهدای آن فاجعه طلب رحمت و غفران الهی و برای مجروحان طلب شفاء و سلامت و برای خانواده‌های بازمانده صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کند.
کد مطلب 1118177

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