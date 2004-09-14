مسئولان به وعده هاي خود در پرداخت پول فروش گندم به كشاورزان عمل نكرده اند

مسئول مركز خريد گندم در استان چهار محال وبختياري درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: تاخير در پرداخت پول به كشاورزان استان چهار محال و بختياري بابت خريد تضميني برنج با توجه به گفته هاي مسئولان در مورد پرداخت بموقع پول به كشاورزان موجب شرمندگي سازمان تعاون روستايي و مراكز خريد استان براي پاسخگويي به كشاورزان شده است .

منوچهر جعفري با اشاره به تاخيريكماهه در پرداخت پول براي خريد تضميني برنج به كشاورزان تصريح كرد: تضميني بودن خريد گندم از كشاورزان موجب شده كه آنان روي پول دريافتي و بموقع از دولت بابت فروش گندم خود حساب كنند كه در حال حاضر تاخير در پرداخت اين پول موجب نارضايتي كشاورزان شده است .

وي عدم پرداخت بموقع پول خريد تضميني گندم به كشاورزان را موجب كاهش كشت اين محصول دانست و تاكيد كرد: در صورت ادامه تاخير در پرداخت پول ، كشاورزان ترجيح مي دهند به جاي كشت گندم محصولاتي ديگر مانند جو را كه كه صرفه اقتصادي بيشتري دارد كشت كنند.

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