توسعه کشور با توسعه صنعتی امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید هدایت عصر شنبه در بازدید طرحهای صنعتی گلستان، با بیان اینکه محصولات تولیدی کشور از تنوع و کیفیت لازم برخوردار نیستند، گفت: باید تمام مسئولان در امر کیفیت کار کنند و فعالان اقتصادی بدانند که محصول باید صادرات محور باشد.

وی ادامه داد: ظرفیتهای کشور در بخشهای مختلف صنعتی افزایش یافته اما به معنای رضایت کامل از کیفیت نیست و باید بیشتر توجه شود.



وی، تعداد واحدهای صنعتی موجود کشور را 81 هزار و 440 واحد اعلام و اضافه کرد: متوسط سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در برنامه سوم، حدود 600 میلیون تومان بوده که در برنامه چهارم به یک میلیارد و 890 میلیون تومان با نگاه به واحدهای کوچک رسیده است.

هدایت افزود: بعد از جنگ، ظرفیت تولید اسمی سیمان 11 میلیون تن و تولید آن هشت میلیون تن بود و امروز ایران، صادر کننده سیمان و صنعت سیمان است.

وی گفت: تولید سیمان در سال گذشته 52 میلیون تن بود که پنج میلیون تن صادر شد و در افق 1404 به بیش از یکصد میلیون تن خواهد رسید.

هدایت ادامه داد: مجموعه سیاستهای ابلاغی امسال مقام معظم رهبری در بخش صنعت تحت عنوان "صحیفه صنعت" به ثبت رسیده و برنامه ریزیها حول این محور قرار خواهد گرفت.



وی افزود: ین سازمان در حوزه صنایع با مقیاس کوچک نیز از طریق تامین وام های کم بهره وارد می شود.



به گفته هدایت، تحریم ممکن است مشکلاتی داشته باشد ولی هیچ بهانه ای برای ارتقا و رشد نبوده بلکه عاملی برای تمرکز امکانات و دستیابی به قله های رشد است..

وی که معاون معین وزیر صنایع و معادن در استان گلستان است، اضافه کرد: دولت جهت کاهش بروکراسی ها و حمایت از تولید، کارگروهی را متشکل از هفت وزیر تشکیل داده تا مسائل عمومی واحدهای مشکل دار را مورد بحث قرار دهند و برای رفع آنها تصمیماتی گرفته می شود که مصوبه آن مصوبه هیئت دولت است.