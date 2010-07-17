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۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

50 میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیر همسطح ابوذر اختصاص یافت

50 میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیر همسطح ابوذر اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از اختصاص 50 میلیارد ریال جهت احداث تقاطع غیر هم سطح ابوذر این شهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد حضرت پور بعد از ظهر شنبه در نشست خبری اعضای شورای شهر ارومیه، افزود: پروژه اصلاح پروژه غیرهمسطح ابوذر ارومیه ضمن واگذاری به اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی، مراحل مطالعاتی را طی می کند.

وی با اشاره به اینکه  برای آغاز عملیات اجرایی اصلاح تقاطع غیرهم‌سطح خیابان مدرس نیاز به واگذاری اعتبار و رفع مشکلات پیش روی آزادسازی است، بیان داشت: هم اکنون 9 میلیارد ریال برای آغاز به کار این پروژه اختصاص یافته که هزینه آزاد سازی یک هزار متر از شوی شهرداری ارومیه تامین می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه اجرای پروژه خیابان مدرس و ابوذر به موسسه امین واگذار شده و به دلیل وجود مشکلات داخلی برای این موسسه، اجرای عملیات اجرایی طرح با تاخیر مواجه شده اظهار داشت: تامین اعتبار و اولویت‌ بندی پروژه‌ها از مهم ‌ترین اقدامات در مدیریت شهری است.

به گفته حضرت پور امسال هشت تقاطع غیر هم‌ سطح اصلاح تقاطع ‌های هندسی در راستای انتظام ‌بخشی به ترافیک شهر اصلاح می‌شود.
 

کد مطلب 1118195

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