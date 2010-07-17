  1. استانها
  2. تهران
۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

واردات کالا بدون تایید سازمان استاندارد ممنوع شد

واردات کالا بدون تایید سازمان استاندارد ممنوع شد

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: واردات کالا بدون تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به داخل کشور ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی افزود: براساس قانون طرح ارتقای کیفیت کالاهای داخلی و کنترل کالاهای وارداتی، هماهنگی لازم با وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه کنترل واردات کالا انجام گرفته است.

نظام الدین برزگری با اشاره به طرح نشان دار شدن کالاهای وارداتی اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح از سال گذشته بستر مناسب در زمینه کنترل کالاها فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با نصب برچسب جدید RFID بر روی کالاهای اساسی که از مبادی رسمی وارد کشور می شود از ورود هرگونه کالای غیر قانونی و قاچاق به داخل جلوگیری خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: تاکنون 600 قلم کالای مشمول استاندارد اجباری تحت کنترل قرار گرفته است.

 برزگری بیان داشت: تا یک سال آینده تمام کالاها در سطح بازار های داخلی باید دارای نشان استاندارد باشند در غیر این صورت توزیع آنها در بازار غیرقانونی خواهد بود.

وی تاکید کرد: استانداردسازی کالاهای تولید داخل نیز در دستور کار قرار گرفته است.

برزگری با اشاره به توان بخش خصوصی افزود: سازمان استاندارد با 30 اداره کل، 72 نمایندگی و دو هزارو500 کارمند نمی تواند انتظارات جامعه را برآورد نماید و با وظایف سنگینی که قانون اخیراً بر دوش این سازمان گذاشته باید از توان بخش خصوصی و تشکلهای علمی و صنعتی و آزمایشگاهی کشور استفاده در این زمینه استفاده شود.

برزگری با بیان اینکه 25 درصد از استانداردهای تدوین شده مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی است، گفت: تا پایان سال تمام استانداردها در زمینه آرد، گندم، نان و دستگاههای پخت نان تدوین و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 1118216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها