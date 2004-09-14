حميدرضا حاجيبابايي با اعلام اين خبر به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: اگر اتفاق تازهاي مبني بر جمع بندي هاي جديد آقاي خرم و يا نمايندگان خواستار استضاح رخ ندهد، استيضاح وزير راه و ترابري در روزيكشنبه هفته آينده در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد.
وي افزود: طبق مواد 227 تا 235 آيين نامه داخلي وزير راه و ترابري ازيكشنبه 29 شهريورماه زمان قرائت متن كامل طرح استيضاح تا هفتم مهر يعني به مدت ده روزفرصت دارد تا آمادگي خود را براي حضور در مجلس و انجام استيضاح اعلام كند و در برابر نمايندگان استيضاحكننده، پاسخگو باشد.
حاجيبابايي با بيان اينكه وزير راه مي تواند يكي از روزهاي 29 شهريور تا 7 مهر را براي انجام استيضاح را انتخاب نمايد گفت : انتخاب اين روز طبق آييننامه داخلي بر عهده دولت و يا وزير دانست و افزود: وزير و نمايندگان استيضاح كننده آمادگي خود را براي انجام استيضاح اعلام كردهاند، لذاهيأت رييسه مجلس جز انجام استيضاح كار خاص ديگري نميتواند انجام دهد.
نماينده همدان اضافه كرد : اعلام وصول قبلي به دليل اينكه درآن متن كامل موارد استيضاح قرائت نشده بود رسمي و قانوني محسوب نمي شود و قرائت آن درروز يكشنبه 29 شهريورماه استيضاح احمدخرم وزير راه و ترابري را قطعيت خواهد بخشيد .
عضو هيات رييسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر خبر داد :
شمارش معكوس براي استيضاح خرم آغاز شد ؛ قرائت طرح استيضاح وزير راه در جلسه يكشنبه هفته آينده قطعي است
حاجي بابايي از اعضاي هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: قرائت طرح استيضاح وزير راه و ترابري در روز يكشنبه بيست ونهم شهريور قطعي است و از اين تاريخ وزير ده روز فرصت دارد در مجلس پاسخگوي نمايندگان باشد .
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