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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۰۷

عضو هيات رييسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر خبر داد :

شمارش معكوس براي استيضاح خرم آغاز شد ؛ قرائت طرح استيضاح وزير راه در جلسه‌ يكشنبه هفته آينده قطعي است

حاجي بابايي از اعضاي هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: قرائت طرح استيضاح وزير راه و ترابري در روز يكشنبه بيست ونهم شهريور قطعي است و از اين تاريخ وزير ده روز فرصت دارد در مجلس پاسخگوي نمايندگان باشد .

حميدرضا حاجي‌بابايي با اعلام اين خبر به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: اگر اتفاق تازه‌اي مبني بر جمع‌ بندي هاي جديد آقاي خرم و يا نمايندگان خواستار استضاح رخ ندهد، استيضاح وزير راه و ترابري در روزيكشنبه هفته آينده در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد.

وي افزود:  طبق مواد 227 تا 235  آيين ‌نامه داخلي وزير راه و ترابري ازيكشنبه 29  شهريورماه زمان قرائت متن كامل طرح استيضاح  تا هفتم مهر يعني به مدت ده  روزفرصت دارد تا آمادگي خود را براي حضور در مجلس و انجام استيضاح اعلام كند و در برابر نمايندگان استيضاح‌كننده، پاسخگو باشد.

حاجي‌بابايي با بيان اينكه وزير راه مي تواند يكي از روزهاي 29 شهريور تا 7 مهر را براي انجام استيضاح را انتخاب نمايد گفت : انتخاب اين روز طبق آيين‌نامه‌ داخلي بر عهده دولت و يا وزير دانست و افزود: وزير و نمايندگان استيضاح‌ كننده آمادگي خود را براي انجام استيضاح اعلام كرده‌اند، لذاهيأت رييسه‌ مجلس جز انجام استيضاح كار خاص ديگري نمي‌تواند انجام دهد.

نماينده همدان اضافه كرد : اعلام وصول قبلي به دليل اينكه درآن متن كامل موارد استيضاح قرائت نشده بود رسمي و قانوني محسوب نمي شود و قرائت آن درروز يكشنبه 29 شهريورماه استيضاح احمدخرم وزير راه و ترابري را قطعيت خواهد بخشيد .
کد مطلب 111823

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