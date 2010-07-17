انتقال مبداء و مقصد سفرهای درون شهری غرب تهران به پایانه آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر هاشمی تشکری در بازدید از پایانه میدان آزادی افزود: برای رفع معضل پراکندگی مسافرگیری در میدان آزادی به ویژه توسط خودروهای شخصی، جذب مسافران تنها توسط تاکسیهای پایانه میدان آزادی انجام می شود و دیگر در میدان آزادی و اطراف آن شاهد توقف مکرر خودروهای شخصی برای مسافرگیری نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی که در سالهای گذشته برای مسافران و رانندگان در حریم میدان آزادی رخ داده تنها به خاطر نبود انضباط تردد به وقوع پیوسته که با چاره‌اندیشی کارشناسان ترافیک، پلیس راهنمایی و رانندگی و اجرای طرح ساماندهی پایانه میدان آزادی برطرف می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران همچنین از اجرای طرح جدید ترافیکی میدان آزادی که با کمک شهرداری منطقه 9 و همکاری شهرداری منطقه 5 اجرا می‌شود، خبر داد که به منظور برقراری ایمنی و امنیت، قرار است تعدادی ون و اتوبوس به صورت رایگان در اطراف میدان آزادی مستقر شود تا مسافرانی که در اطراف میدان آزادی از وسایل حمل و نقل عمومی پیاده می‌شوند و قصد دارند به بخش شمالی میدان، یعنی پایانه آزادی بروند و سفرشان را به سمت دیگر نقاط ادامه دهند، دیگر به دلیل دوری مسافت در حریم میدان آزادی سرگردان نشوند تا هم حقوق مسافربرهای خطوط تاکسیرانی رعایت شود و هم مسافران سفری مطمئن داشته باشند.