البرادعي : هيچ مدركي مبني بر نقض قوانين بوسيله ايران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين ، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگاران گفت : من هم اكنون در موقعيتي نيستم كه بگويم همه چيز صلح آميز بوده است .

وي تاكيد كرد كه هنوز ثابت نشده است كه ايران قوانين را نقض كرده است وهيچ مدركي مبني بر اينكه ايران فعاليتي داشته است كه آن را گزارش نداده است وجود ندارد .

وي در مورد اينكه آيا برخي كشورهاي ديگر از جمله كره جنوبي و پاكستان اطلاعاتي را در مورد برنامه هسته اي ايران در اختيار آژانس قرار داده اند گفت : من فكر مي كنم كه ما اطلاعات لازم را از آفريقاي جنوبي دريافت كرده ايم و اين كشور همچنان اطلاعات لازم را در اختيار ما قرار مي دهد .

البرادعي گفت : روشن نيست كه آيا مقاصد ايران تمام صلح آميز بوده است يا نه اما هنوز هيچ مدرك محكمي مبني بر اينكه ايران تسليحات هسته اي توليد مي كرده است همچنانكه واشنگتن ادعا مي كند وجود ندارد .

وي ادامه داد : هنوز هيچ مدركي در مورد برنامه تسليحاتي ايران و با غني سازي اورانيوم كه گزارش نشده است وجود ندارد .

البرادعي گفت : ما هم اكنون در مرحله اي نيستيم كه بگوييم همه چيز صلح آميز بوده است