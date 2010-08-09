به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی روسیه چندی پیش در شهر ولگوگراد این کشور برگزار شد و در این اتفاق خاص ابراگیم سعیداف، حاجی مراد گاتسالوف نابغه کشتی روس و دارنده چند مدال جهانی و المپیک را شکست داد و به پیراهن روسها نزدیک شد تا حسرت دوستداران کشتی بیش از گذشته شود.

سعید ابراهیمی دارنده مدال نقره جهان در چند سال گذشته همین ابراهیم سعید اف را شکست داد و حالا سعیداف با تلاش، سخت کوشی، ممارست و زندگی حرفه ای می خواهد جهانی شود و هیچکس از حال و روز ابراهیمی خبر ندارد.

البته این یک مثال در کشتی ایران بود. از این موارد ده‌ها نمونه وجود دارد. شاید در این میان کشتی گیران سالهای اخیر سید مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک 2008 پکن یک استثناست که سالهای سال است با زندگی حرفه ای تنها و تنها موفقیت می اندیشد و رمز موفقیت وی در یک کلام خلاصه می شود؛ زندگی حرفه ای.

زندگی حرفه ای کشتی گیران دغدغه اصلی

اولین مشکل نبود زندگی حرفه ای توسط ورزشکار است. در روسیه و بیشتر کشورها کشتی خیز دنیا ورزشکار در دوران حرفه ای تنها و تنها ورزش می کند و خود را از مسائل حاشیه ای دور می کند. بطور قطع بیشتر کشتی گیران از شهرها و روستاهایی دور پا به عرصه کشتی می گذارند و به محض کسب یک مدال جهانی و آسیایی از جهات مختلف درتیررس خطرات اجتماعی هستند.

اما راهکار این موضوع بستگی به همت مسئولان سازمان ورزش و کمیته ملی المپیک دارد زیرا این موضوع نیاز به این دارد که یک پرونده برای هر کشتی گیر تشکیل شود و برای هر چند کشتی گیر نیز یک مربی اختصاصی با حقوق یا پاداشهای مناسب در نظر گرفته شود و برای سالهای حضور آنها در دنیای قهرمانی برنامه ریزی شود.

البته قصد نداریم در این میان نقش خانواده و حتی خود ورزشکار را در پیشبرد دوران قهرمانی منکر شده و آنرا یک ملاک اصلی می‌دانیم.

مسائل مالی وبیکاری یک مشکل اصلی

بحث دوم در مشکل مالی ورزشکاران است. وقتی بطور مثال در کشور آذربایجان قهرمان جهان حقوق ماهیانه از دولت دریافت می کند و در کنار آن جوایز ارزشمندی می گیرد یا در آمریکا و بلغارستان به قهرمان جوایز دلاری ارزشمند اختصاص می دهند و آنها با استخدام مراکز دولتی در می آیند اما بیشتر کشتی گیران ما از این نظر اندرخم یک کوچه اند و با هزاران مشکل دست به گریبان هستند آیا می توان از آنها انتظاری داشت. این مشکل حتی گریبان ملی پوشان پرامید کشتی ایران حاضر در اردوهای تیم ملی را گرفته و به دغدغه ای اصلی برای آنها تبدیل شده است، مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در این مورد فکرعاجلی کرده و تلاش کنند حداقل در گام نخست بحث جوایز قهرمانان را قانونمند کنند.