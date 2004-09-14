هنر نمايش به دليل بي مهر ها و فقدان متخصص با فقر مطلق روبرو است

به گزارش خبرگزاري " مهر" وي درگفت و گو با دفتر امور رسانه اي 5 هزار نمايش ميداني افزود: نمي توان قبل از اجراي هر برنامه فرهنگي به ويژه با محدوديت هنر نمايش در اين رابطه قضاوتي كرد اما نحوه حمايت دست اندركاران و مسئولان در برنامه ياد شده بسيار موثر است.

سمندريان در عين حال تصريح كرد: متاسفانه هنر نمايش به دليل برخي بي مهري ها وخلع حضور كارشناسان و متخصصان خبره با فقر مطلق مواجه است . اگر چه گاهي در اين عرصه هنري فعاليت هاي مثبتي نيز ديده مي شود.

وي به برنامه اجراي 5 هزار نمايش ميداني توسط سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اشاره كرد و افزود: در صورتي كه اين فعاليت هدفمند و با پشتوانه مناسب فكري و استفاده از نيروهاي متخصص و موضوع هاي روز اجرا شود حركت مثبتي تلقي خواهد شد.

اين استاد هنرمند عرصه حوزه هاي نمايشي اجراي صحيح اصول فني وتوجه به ساختار عرضه نمايش را شرط لازم و كافي براي اجراي فعاليت هاي فرهنگي و هنري عنوان كرد.

سمندريان تاكيد كرد: تا زماني كه دست اندركاران و كارشناسان اين عرصه در برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي هنري به خصوص هنرهاي نمايشي خاطر و ناظر نباشند نمي توان چشم انداز مثبتي براي اين حوزه متصور شد.