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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۰۳

حميد سمندريان :

هنر نمايش به دليل بي مهر ها و فقدان متخصص با فقر مطلق روبرو است

حميد سمندريان از اساتيد تئاتركشورمان معتقد است كه براي فعاليت هاي فرهنگي به ويژه هنرهاي نمايشي با رويكرد معنوي استفاده از صاحبنظران اين عرصه هنري ضروري است.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  وي درگفت و گو با دفتر امور رسانه اي 5 هزار نمايش ميداني افزود: نمي توان قبل از اجراي هر برنامه فرهنگي به ويژه با محدوديت هنر نمايش در اين رابطه قضاوتي كرد اما نحوه حمايت دست اندركاران و مسئولان در برنامه ياد شده بسيار موثر است.

سمندريان در عين حال تصريح كرد: متاسفانه هنر نمايش به دليل برخي بي مهري ها وخلع حضور كارشناسان و متخصصان خبره با فقر مطلق مواجه است . اگر چه گاهي در اين عرصه هنري فعاليت هاي مثبتي نيز ديده مي شود.

وي به برنامه اجراي 5 هزار نمايش ميداني توسط سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اشاره كرد و افزود: در صورتي كه اين فعاليت هدفمند و با پشتوانه مناسب فكري و استفاده از نيروهاي متخصص و موضوع هاي روز اجرا شود حركت مثبتي تلقي خواهد شد.

اين استاد هنرمند عرصه حوزه هاي نمايشي اجراي صحيح اصول فني وتوجه به ساختار عرضه نمايش را شرط لازم و كافي براي اجراي فعاليت هاي فرهنگي و هنري عنوان كرد.

سمندريان تاكيد كرد: تا زماني كه دست اندركاران و كارشناسان اين عرصه در برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي هنري به خصوص هنرهاي نمايشي خاطر و ناظر نباشند نمي توان چشم انداز مثبتي  براي اين حوزه متصور شد.

کد مطلب 111827

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