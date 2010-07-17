تساوی استقلال و تیم امید در پایان نیمه اول/ سعیدلو در ورزشگاه تختی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال تهران و امید کشورمان از ساعت 18:30 امروز شنبه برگزارکننده نخستین دیدار از تورنمنت شش جانبه جام ولایت بودند. نیمه اول این دیدار که در حضور بیش از سه هزار تماشاگر در ورزشگاه تختی تهران در حال برگزاری است با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید تا دو تیم در نیمه دوم به دنبال کسب نتیجه لازم باشند.

تیم استقلال در نیمه اول بازی مقابل تیم امید ابتکارعمل را در دست داشت و حتی در دقیقه 30 توسط آرش برهانی تیر دروازه امیدها را به لرزه درآورد. برهانی در این دقیقه پاس ارسالی از سوی محبوب مجاز را با شوتی محکم به تیر دروازه امیدهای فوتبال ایران کوبید.

قضاوت دیدار تیم‌های استقلال و امید ایران برعهده پیروز سیف الله پور است. او در نیمه اول این بازی به مهدی امیرآبادی از استقلال و علی زینالی از تیم فوتبال امید ایران کارت زرد نشان داد. تیم‌های استقلال و امید ایران همراه با نفت تهران در گروه "ب" مسابقات جام ولایت حضور دارند.

علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی از دقیقه 40 برای تماشای این بازی و حضور در مراسم افتتاحیه جام ولایت به ورزشگاه تختی آمد. علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال نیز سعیدلو را همراهی می کرد. هواداران استقلال در زمان ورود سعیدلو و فتح الله زاده به ورزشگاه تختی بشدت آنها را تشویق کردند.