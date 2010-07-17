تصویر بدهی استقلال به یک هتل / تشخیص عوام فریب با مردم!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال در گفتگو با گروه ورزشی خبرگزاری مهر، عنوان کرد: "از زمانی که ما آمدیم کارهای زیادی در باشگاه انجام شده اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. مثلا به هر هتلی که می‌رویم، می گویند باشگاه بدهکار است و ..."، امیررضا واعظی آشتیانی، مدیرعامل پیشین این باشگاه در مقام پاسخگویی برآمده و گفته است: " بهتر است در این مورد مدرک ارائه کنند تا همه چیز به طور کامل مشخص شود. بهتر است آقایان به جای عوام‌فریبی و فرافکنی کار مدیریت‌شان را انجام دهند".

اظهارات آشتیانی واکنش باشگاه استقلال را به دنبال داشت. در همین راستا در سایت باشگاه استقلال نامه ای از یکی از هتل های شهر تهران منتشر شده است که در آن به بدهی بیش از 33 میلیون تومانی باشگاه به این هتل اشاره شده است.

در متن این نامه آمده است که باشگاه استقلال مبلغ 680/598/334 ریال به هتلی در تهران بدهکار است و باید مدیریت باشگاه نسبت به تسویه این بدهی اقدام کند.

باشگاه استقلال با انتشار تصویر بدهی این باشگاه به یک هتل در تهران آورده است: حالا هواداران قضاوت کنند که چه کسی عوام فریبی می‌کند و چه کسی صادقانه کار می‌‌‌کند.