نرم افزار اطلس ايران در دانشگاه خواجه نصير طراحي و توليد شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين بسته نرم افزاري كه توسط متخصصان دانشكده نقشه برداري اين دانشگاه طراحي و توليد شده است، حاوي نقشه 000/ 250: 1 پوششي كشور بوده كه شامل لايه هاي اطلاعاتي مختلفي نظير تقسيمات كشوري در سطوح مختلف (استان، شهرستان، بخش و دهستان)، 120 هزار نقطه جمعيتي، راه ها، درياها، درياچه ها، رودخانه ها، پمپ بنزين ها، پارك ها، نقاط توريستي، كوه ها و ... است.

همچنين در اين بسته نرم افزاري نقشه هاي بزرگ مقياس شهرهاي مهم كشور موجود بوده و نقاط مهم هر شهر نظير داروخانه ها، مراكز آموزشي، تفريحي، اداري، توريستي و... روي آن ها علامت گذاري شده و امكان دسترسي سريع به اين نقاط وجود دارد. همچنين تصاوير ماهواره اي IKONOS و LANDSAT و عكس هايي از نقاط توريستي كشور در اين نرم افزار نمايش داده مي شود.

گفتني است از قابليت هاي اين نرم افزار، امكان انجام پرسش و پاسخ، جستجوهاي ساده و نيز مشخص كردن بهترين مسير حركت از يك نقطه به نقطه ديگر است. اين نرم افزار داراي محيط نرم افزاري فارسي و كاربر پسند بوده و به سادگي توسط عموم مردم قابل استفاده است .