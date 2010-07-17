سایپا امیدهای پرسپولیس را 6 تایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای امید پرسپولیس تهران و سایپا کرج از ساعت 21 امشب برگزار کننده دومین دیدار در روز نخست تورنمنت شش جانبه جام ولایت بودند. این دیدار که در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور کمتر از 10 تماشاگر برگزار شد در پایان به پیروزی 6 بر صفر سایپا انجامید.

برای سایپا در این بازی عباس محمد رضایی (9، 60، 74 و 83)، سجاد شهباززاده (24) و جابر انصاری (32) گلزنی کردند.

قضاوت دیدار تیمهای پرسپولیس و سایپا کرج برعهده سید محمد سید علی بود. او در این بازی به اشکان عباسی و مصطفی ملکی از تیم امید پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

بدین ترتیب تیم سایپا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه "الف" مسابقات فوتبال جام ولایت ایستاد. در این گروه راه آهن دوم است و تیم امید پرسپولیس رتبه سوم را در اختیار دارد.

مسابقات فوتبال جام ولایت روز دوشنبه هفته جاری طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

دوشنبه - 28/4/89

* امید ایران - نفت تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی تهران (گروه "ب")

* امید پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی تهران (گروه "الف")