طرح دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي در دستور كار هفته آينده كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرار گرفت

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگارپارلماني مهر ، با بيان اين مطلب گفت: طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي بيست و يكم مردا د ماه سال با 238 امضا اعلام وصول شده بود و اكنون به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون هاي آموزش و تحقيقات ، انرژي ، بهداشت و درمان ، كشاورزي ، صنايع و معادن به عنوان كميسيون هاي فرعي ارجاع شده است .
حاجي بابايي با بيان اينكه اين طرح در قالب يك ماده واحده ارايه شده است، گفت: در اين طرح دولت موظف شده است با استفاده از انديشمندان و متخصصان و امكانات داخلي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي در چار چوب ان.پي.تي نسبت به برخورداري كشور از فناوري هسته اي صلح آميز اقدام كند.
وي با بيان اينكه مجلس با امضاي اين طرح عملا بر اين حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قواعد شناخته شده بين المللي و ان.پي.تي تاكيد كرده است ادامه داد: اين طرح هيچ منافاتي با استمرار مذاكرات ايران با اروپا و آژانس در قالب چارچوب هاي پذيرفته شده ندارد و طبعا استمرار گفتگوها و بكارگيري ديپلماسي فعال و قوي خواسته شده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد: به دليل شرايط خاص تشكيل اجلاس شوراي حكام و قطعنامه كشورهاي اروپايي كميسيون امنيت بايد با هوشياري تحولات هسته اي ايران را دنبال كند تا درمواقع ضروري پاسخهاي مناسبي براي دفاع از منافع ملي و درراستاي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي كه حق مسلم ملت ايران است داشته باشيم .
حاجي بابايي گفت: بايد مراقب اقدامات و تلاش هاي اروپا باشيم تا در دام آنان نيفتيم زيرا روال حضور آنان در پرونده هسته اي ايران نشان داده است كه آمريكا تهديد و اروپا تحميل مي كند و دراين ميان ما بايد تنها به منافع ملت ايران كه همانا داشتن فناوري صلح آميز هسته اي است بينديشيم .
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