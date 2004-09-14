طرح دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي در دستور كار هفته آينده كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرار گرفت

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگارپارلماني مهر ، با بيان اين مطلب گفت: طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي بيست و يكم مردا د ماه سال با 238 امضا اعلام وصول شده بود و اكنون به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون هاي آموزش و تحقيقات ، انرژي ، بهداشت و درمان ، كشاورزي ، صنايع و معادن به عنوان كميسيون هاي فرعي ارجاع شده است .



حاجي بابايي با بيان اينكه اين طرح در قالب يك ماده واحده ارايه شده است، گفت: در اين طرح دولت موظف شده است با استفاده از انديشمندان و متخصصان و امكانات داخلي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي در چار چوب ان.پي.تي نسبت به برخورداري كشور از فناوري هسته اي صلح آميز اقدام كند .

وي با بيان اينكه مجلس با امضاي اين طرح عملا بر اين حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قواعد شناخته شده بين المللي و ان.پي.تي تاكيد كرده است ادامه داد: اين طرح هيچ منافاتي با استمرار مذاكرات ايران با اروپا و آژانس در قالب چارچوب هاي پذيرفته شده ندارد و طبعا استمرار گفتگوها و بكارگيري ديپلماسي فعال و قوي خواسته شده است .

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد: به دليل شرايط خاص تشكيل اجلاس شوراي حكام و قطعنامه كشورهاي اروپايي كميسيون امنيت بايد با هوشياري تحولات هسته اي ايران را دنبال كند تا درمواقع ضروري پاسخهاي مناسبي براي دفاع از منافع ملي و درراستاي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي كه حق مسلم ملت ايران است داشته باشيم .



حاجي بابايي گفت: بايد مراقب اقدامات و تلاش هاي اروپا باشيم تا در دام آنان نيفتيم زيرا روال حضور آنان در پرونده هسته اي ايران نشان داده است كه آمريكا تهديد و اروپا تحميل مي كند و دراين ميان ما بايد تنها به منافع ملت ايران كه همانا داشتن فناوري صلح آميز هسته اي است بينديشيم .