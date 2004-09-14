نشان طلايي شهر " نيش " براي خسرو نشان

به گزارش خبرنگارتئاتر"مهر"، اين گروه ، نمايش خود راكه يك اثرعروسكي با تكنيك اجرايي سايه مبتني بربدن بود، روز گذشته درتالاراصلي تئاترشهر به روي صحنه برد وبا استقبال تماشاگران ايراني مواجه شد.

همچنين روزگذشته نمايشهاي ديگري دربخش خارجي ازكشورهاي آلمان ، روسيه، چين وآذربايجان درتالارهاي هنر، وحدت، تئاتر شهر وسنگلج اجراشد كه براساس جدول جشنواره محل اجراي نمايش " خرس عروسكي " كاري ازگروه روسيه تالار وحدت وسالن اجراي نمايش " علاءالدين" كشورآذربايجان تالارچهارسوي تئاترشهراعلام شده بود اما هنگام شروع نمايشها تماشاگران متوجه شدند جاي اين دو نمايش باهم عوض شده است بنابراين تماشاگران خرس عروسكي نمايش علاءالدين و تماشاگران تالار وحدت نمايش خرس عروسكي روسيه راديدند.

نمايش كشورآلمان درتالارهنربه نظر تماشاگران يك نمايش ضعيف عروسكي ودرحد يك اثرآماتوري بود.اما نمايش چين درتالارپرتماشاگرسنگلج به خوبي توانست با مخاطب ايراني ارتباط برقراركند. نمايش عروسكي كشورآذربايجان درتالاروحدت يك نمايش موزيكال بود و نمايش روسيه نيزدرتالارچهارسوي تئاترشهرازنظر تماشاگران حرفه اي يك اجراي متوسط عروسكي بود.

گفتني است كنفرانس مطبوعاتي تمام نمايشهاي خارجي هرروزساعت 30/10 درسالن كنفرانس خانه هنرمندان ايران برگزارمي شود.

همچنين به نقل ازروابط عمومي مركزهنرهاي نمايشي،" ماسيمو شوستر" رئيس يونيماي جهاني ساعت 11 روزچهارشنبه 25 شهر يور ماه در تالاربتهوون خانه هنرمندان ايران درباره نمايش" تك نفره عروسكي " سخنراني خواهد كرد.

"محمد اطبايي" سرپرست جديداموربين الملل مر كز هنرهاي نمايشي و بخش بين الملل دهمين جشنواره تئاتر عروسكي اظهار داشت: براي دعوت از گروه هاي نمايش خارجي براي شركت در اين جشنواره تنها دو ما زمان در اختيار داشته اند.

وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه سعي كرده اند اين 24 گرون نمايش عروسكي خارجي از بهترين نمايشهاي خارجي باشند متذكر شده است : در دهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي تمامي طيف هاي تئاتر عروسكي از سنتي تا مدرن حضور دارند تا علاقمندان به ويژه دانشجويان رشته نمايش عروسكي بتوانند با اين روند جهاني نمايش عروسكي آشنا شوند.

در حاشيه برگزاري دهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي همچنين دكتر نشان دبير اين جشنواره در گفت وگو با ستاد خبري اين جشنواره اعلام كرده كه تصميم به برگزاري يك جشنوراه تئاتر عروسكي داخلي به صورت دوسالانه در كشور دارد.