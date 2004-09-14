تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي با تعاون ميسر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل وزارت تعاون ، دبير كل اتاق تعاون در همايش جايگاه بخش تعاون در چشم انداز 20 ساله توسعه كشور با بيان اين مطلب گفت: تعاون در ايران ريشه در آداب ، فرهنگ و سنن كهن داشته و مبتني بر اصولي چون اخلاق ، همكاري و مسئوليت پذيري به عنوان سرمايه اجتماعي است .

محمد رضا رمضاني با اشاره به اينكه تحقق عدالت اجتماعي در قالب اقتصاد تعاوني ، ساز و كارهاي خاص خود را دارد افزود: در اين فرايند بايد به يكپارچه سازي فعاليت هاي تعاوني وابسته به وزارت تعاون بپردازيم و برنامه هاي مشخصي و دقيقي را براي ارتقا ظرفيت تعاوني ها به همراه بازنگري سياست ها و سازو كارهاي اجرايي به كار گيريم.

وي به سهم بخش تعاون در چشم انداز برنامه سوم توسعه پرداخت و اظهار كرد: اگر چه اين سهم 5/5 درصد بوده اما پيش بيني مي شود در برنامه چهارم توسعه به افزايش 25 درصدي سهم بخش تعاون دست يابيم .

وي در پايان اضافه كرد: ايجاد بستري براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي ازمهمترين برنامه هاي بخش تعاون محسوب مي شود چرا كه در اين شرايط مي توان بخش تعاون را به عنوان عاملي موثر در توسعه كشور دانست.