تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي با تعاون ميسر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل وزارت تعاون ، دبير كل اتاق تعاون در همايش جايگاه بخش تعاون در چشم انداز 20 ساله توسعه كشور با بيان اين مطلب گفت: تعاون در ايران ريشه در آداب ، فرهنگ و سنن كهن داشته و مبتني بر اصولي چون اخلاق ، همكاري و مسئوليت پذيري به عنوان سرمايه اجتماعي است .
محمد رضا رمضاني با اشاره به اينكه تحقق عدالت اجتماعي در قالب اقتصاد تعاوني ، ساز و كارهاي خاص خود را دارد افزود: در اين فرايند بايد به يكپارچه سازي فعاليت هاي تعاوني وابسته به وزارت تعاون بپردازيم و برنامه هاي مشخصي و دقيقي را براي ارتقا ظرفيت تعاوني ها به همراه بازنگري سياست ها و سازو كارهاي اجرايي به كار گيريم.
وي به سهم بخش تعاون در چشم انداز برنامه سوم توسعه پرداخت و اظهار كرد: اگر چه اين سهم 5/5 درصد بوده اما پيش بيني مي شود در برنامه چهارم توسعه به افزايش 25 درصدي سهم بخش تعاون دست يابيم .
وي در پايان اضافه كرد: ايجاد بستري براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي ازمهمترين برنامه هاي بخش تعاون محسوب مي شود چرا كه در اين شرايط مي توان بخش تعاون را به عنوان عاملي موثر در توسعه كشور دانست.
توسعه وايجاد تعاوني ها ، به تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي درجامعه مي انجامد و توسعه جامعه را امكانپذير مي سازد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل وزارت تعاون ، دبير كل اتاق تعاون در همايش جايگاه بخش تعاون در چشم انداز 20 ساله توسعه كشور با بيان اين مطلب گفت: تعاون در ايران ريشه در آداب ، فرهنگ و سنن كهن داشته و مبتني بر اصولي چون اخلاق ، همكاري و مسئوليت پذيري به عنوان سرمايه اجتماعي است .
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