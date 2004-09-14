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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۳۳

همزمان با ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) برگزار مي‌شود

همايش « علمداران عشق »

اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران همزمان با ميلاد با سعادت علمدار دشت كربلا ، حضرت اباالفضل العباس (ع ) ،همايش « علمداران عشق » را برگزار مي‌كند .

 مهدي قاسمي معاون اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهرضمن بيان اين مطلب افزود : اين همايش به منظور تجليل از جانبازان سرافراز شهرداري تهران وبا حضور هزار تن از اين عزيزان بر گزار مي شود.

وي افزود : در همايش ((علمداران عشق)) كه در روز سي شهريور ماه در تالار شهيد آويني فرهنگسراي بهمن برگزار خواهد شد ، دكتر احمدي نژاد شهردار تهران و كاشاني يكي از اعضاي شوراي شهر تهران سخنراني خواهند داشت .

قاسمي در پايان خاطر نشان كرد:   به منظور تقدير از جانبازان شهرداري تهران در اين همايش هديه اي به رسم ياد بود تقديم اين عزيزان مي شود

گفتني است همايش "علمداران عشق" كه به همت اداره كل امور ايثارگزان شهرداري تهران در تالار شهيد آويني فرهنگسراي بهمن.برگزارمي شود از ساعت 30 / 9 الي   30 /11 صبح خواهد بود .

کد مطلب 111841

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