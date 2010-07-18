به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی ارتباط فلسفه و ایده‌های بزرگ می‌پردازد.

فلسفه مشغله روزمره انسانها به شمار می‌رود. به عنوان یک موجود انسانی همه ما تمایل، گرایش و توانایی تفکر و آنچه فلسفیدن نامیده می‌شود، داریم.

این کتاب به طرح پرسش در مورد چیستی فلسفه می‌پردازد و اهمیت آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد.

مؤلفان کتاب معتقدند که به طور کلی می‌توان فلسفه را در دو واژه جمع کرد و آن دو واژه عبارتند از: ایده‌های بزرگ.

ما به امور زندگی خود از رهگذر ایده‌های بزرگمان فکر می‌کنیم. همه انسانها دارای ایده‌های بزرگ هستند که از طریق آن زندگی خود را معنا می‌کنند.

ایده‌هایی چون هنر، تغییر، احساسات، آزادی، خیر و شر، عدالت، حکمرانی، کار، زبان، آموزش و عشق برخی از ایده‌های بزرگ هر فرد در زندگی می‌توانند باشند.