لازمه حفظ آرمانها حرکت در مسیر ایثارگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور شنبه شب به صورت سرزده در جمع تعدادی از جانبازان و ایثارگران حضور یافت و در فضایی صمیمی و دوستانه با آنان به گفتگو نشست .



دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار با تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) علمدار کربلا و روز جانباز ، اظهار داشت : جانبازان طلایه داران عزت ،‌ استقلال و اعتلای ایران اسلامی هستند و امروز نه تنها ملت ایران بلکه کل بشریت و تاریخ مدیون ایثار و جانبازی خانواده بزرگ شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند.

وی با تاکید بر اینکه راه عزت آفرین شهدا و ایثارگران با افتخار دنبال خواهد شد، گفت : ملت ایران با دلدادگی به خط ولایت و امامت، راه سرافراز ایثارگران را پرشورتر از گذشته ادامه خواهد داد.

احمدی نژادخاطر نشان کرد: شهدا و ایثارگران مسیر ملت ایران و همه بشریت را در تاریخ تغییر دادند و امروز هم لازمه حفظ آرمان‌ها و فرهنگ متعالی ملت ایران حرکت در مسیر ایثارگری است.

در این دیدار صمیمی جانبازان با استقبال از سخنان رئیس جمهور ، ضرورت پیگیری آرمان های مقدس انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار دادند.

در جریان این دیدار، تعدادی از جانبازان پیشنهادات ، دیدگاه ها و مشکلات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.



