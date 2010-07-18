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۲۷ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۵

احمدی نژاد:

لازمه حفظ آرمانها حرکت در مسیر ایثارگری است

لازمه حفظ آرمانها حرکت در مسیر ایثارگری است

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز نه تنها ملت ایران بلکه کل بشریت و تاریخ مدیون ایثار و جانبازی خانواده بزرگ شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند گفت: لازمه حفظ آرمان‌ها و فرهنگ متعالی ملت ایران حرکت در مسیر ایثارگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور شنبه شب به صورت سرزده در جمع تعدادی از جانبازان و ایثارگران حضور یافت و در فضایی صمیمی و دوستانه با آنان به گفتگو نشست .
 
دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار با تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) علمدار کربلا و روز جانباز ، اظهار داشت : جانبازان طلایه داران عزت ،‌ استقلال و اعتلای ایران اسلامی هستند و امروز نه تنها ملت ایران بلکه کل بشریت و تاریخ مدیون ایثار و جانبازی خانواده بزرگ شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند.

وی با تاکید بر اینکه راه عزت آفرین شهدا و ایثارگران با افتخار دنبال خواهد شد، گفت : ملت ایران با دلدادگی به خط ولایت و امامت، راه سرافراز ایثارگران را پرشورتر از گذشته ادامه خواهد داد.

احمدی نژادخاطر نشان کرد: شهدا و ایثارگران مسیر ملت ایران و همه بشریت را در تاریخ تغییر دادند و امروز هم لازمه حفظ آرمان‌ها و فرهنگ متعالی ملت ایران حرکت در مسیر ایثارگری است.

در این دیدار صمیمی جانبازان با استقبال از سخنان رئیس جمهور ، ضرورت پیگیری آرمان های مقدس انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار دادند.

در جریان این دیدار، تعدادی از جانبازان پیشنهادات ، دیدگاه ها و مشکلات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.

 
 
کد مطلب 1118418

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