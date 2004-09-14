پيزارو به جاي وحيد هاشميان به تل آويو سفر كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه روز گذشته از سوي مسئولان باشگاه بايرن مونيخ اعلام شده بود وحيد هاشميان در سفر به اسراييل اين تيم را همراهي خواهد كرد اما امروز اعلام شد اين بازيكن به علت مصدوميت نمي تواند بايرن را در سفر به تل آويو همراهي كند.

فليكس ماگات مربي بايرن درمورد آخرين وضعيت هاشميان به سايت رسمي باشگاه بايرن مونيخ چنين گفته است: آسيب ديدگي وحيد ازبازي مقابل بيله فلد شدت پيدا كرده است كه به همين خاطرما تصميم گرفتيم از اين مهاجم درسفر به اسراييل استفاده نكنيم و به جاي او پيزارو را به همراه داشته باشيم.

پيزاروطي روزهاي يكشنبه و دوشنبه درتمرينات بايرن حضورپيدا كرد و تيم پزشكي نهايت تلاش خود را به كار گرفت تا او را به مرز آمادگي برساند. دكتر ماركوس هورويك پزشك بايرن اظهار داشت: ما سعي كرديم تا او را آماده كنيم اما زمان اندكي دراختيار داشتيم. با اين حال پيزارو به همراه بايرن به تل آويو سفركرد تا در روز بازي تصميم نهايي درمورد او اتخاذ شود.

كلوديو پيزارو مهاجم پرويي بايرن براي اولين باراست كه دراين فصل درفهرست نفرات اصلي بايرن قرارمي گيرد .